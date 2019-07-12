Мамы могут все, что угодно. Как сыктывкарки зарабатывают в декрете на украшениях, косметике и прическах

Декрет у среднестатистической россиянки ассоциируется с рутиной, днем сурка и недосыпанием. И это правда, ведь с появлением малыша мамы не всегда успевают почистить зубы. Именно поэтому истории, когда женщины в декрете монетизируют свое хобби, вызывают удивление и даже недоверие.

Но эти истории — не миф. «КП-Коми» нашла трех героинь, которым можно вручить черный пояс по управлению временем, хотя они иногда так не считают. Они успевают воспитывать детей, вести хозяйство и зарабатывать на любимом деле. Мамы рассказали нашему изданию, как успевать неуспеваемое и нести доход в семью.

Занялась визажем, чтобы не застрять в памперсах

Оксана Апанасевич, мама годовалой дочки, визажист, стилист по прическам:

Фото предоставлено героинями статьи

До декрета: Работала в компании «Консультант Коми» начальником отдела по связям с общественностью. В общем, была пиарщиком!

О деле: Пока мое увлечение сложно назвать бизнесом. Это бьюти-хобби, занятие для души и развития, чтобы «не застрять в памперсах». Доход — это приятный бонус, которое приносит любимое дело. Во-первых, заняться визажом сподвигла не финансовая мотивация, а интерес. Смогу ли я? У других получается, чем я хуже? Во-вторых, чувство некоторого волшебства, ведь здорово преображать девушек.

Прически начала делать за 1,5 года до рождения дочки. Во время декрета знакомая девушка попросила сделать свадебную прическу и макияж. Я отнекивалась, так как всегда следую правилу «Если делать - делать хорошо!» Но знакомая не сдавалась. Я решила, что это знак и прошла обучение визажу, когда дочке было полгода. После завершения курса выполнила заказ: свадебный макияж и греческую косу! Через 3 месяца прошла курсы на мастера по оформлению бровей. В бьюти-сфере нужно постоянно прокачиваться, чтобы расти профессионально.

«Когда преображаешь девушек, то испытываешь чувство волшебства», - рассказывает Оксана.

Думаю, что сейчас я нахожусь на второй ступени развития своего дела. Первая ступень: я выезжала к клиентам и принимала их у себя дома. Вторая ступень: арендую место визажиста. Следующим шагом станет открытие своей студии и школы красоты.

О времени: С появлением малышки времени катастрофически стало не хватать! Но найти его можно, главное — желание. Например, беру заказы с 5 утра до 8.30, вечером с 18.30 и в выходные, когда муж может посидеть с дочкой. Вообще бесследно уйти, а особенно утром - это квест с бесшумным исчезновением и одеванием на лестничной площадке. Умываюсь и завтракаю уже в студии. Когда малышка спит, я читаю, смотрю обучающие видео, пишу посты, планирую. Недавно поняла, что нужно полностью отдыхать хотя бы два дня в неделю, чтобы успевать восстанавливать силы.

О трудностях: Я остро переживаю, когда вижу, что клиент не совсем доволен результатом. Но как сказал Уинстон Черчиль: «Успех - это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма!» Приятные отзывы не так подстегивают, как неудачи. Когда все классно, ты улыбаешься и идешь дальше. Но если что-то пошло не так, то в ход идут разбор и копание. Что с этим делать? Поменять технику, лак, сходить на мастер-класс? Неудачи должны быть, они заставляют расти. Когда хочется все бросить, то я, во-первых, переключаюсь на другой вид деятельности (уборка, спорт, готовка). Во-вторых, читаю положительные отзывы и просто слова поддержки, которые собираю в отдельную папку на телефоне: это вдохновляет! Кроме того, меня поддерживает муж, никто так в меня не верит, как он.

Лайхаки: Поставить цель, разбить на задачи и, задачи на маленькие шаги и каждый день шагать! Не жалеть себя, не будет лучшего времени, чем сейчас и сегодня. Каждый день идти маленькими шагами (заказы, посты, вебинары, закуп материалов, поиск партнёров, обработка фотографий, отработка техник, чтение). Но обязательно что-то делать для мечты, каждый день. Тогда будет фокус, концентрация, продвижение! Найти свою кнопку и мотивацию. Совет читать бизнес-литературу, если не на первой книге, то на 3-5-7-ой вы обязательно поймете, чего хотите в жизни!

Декрет – время для нового опыта

Оксана Лытасова, мама 6-летней дочки и двухлетнего сына, автор дизайнерских украшений

Увлечение изменило жизнь Оксаны на 180 градусов: она ушла с работы и начала создавать коллекции украшений

До декрета: Я была учителем начальных классов в школе. Когда вышла в декрет во второй раз, то начала создавать сережки из полимерной глины.

О деле: Идея лепить украшения из полимерной глины пришла неожиданно и воплотилась моментально. Поделились своими раздумьями с крестной наших детей, и она поддержала:. «Ты же классно лепишь из пластилина, займись полимеркой». И я загорелась. На следующий же день купила несколько кусочков полимерной глины, а через две недели уже участвовала в городской ярмарке изделий ручной работы. Потом пошли броши, подвески, изделия из эпоксидной смолы. И мне так понравилось это дело, что я решила не возвращаться в школу.

О времени: «Как ты все успеваешь?» – самый часто задаваемый вопрос. Просто я делаю все по мере необходимости. Надо варить суп – варю, надо убираться – берусь за дело. Никаких лишних движений. Все домашние дела делаю, пока дети бодрствуют, вместе с ними. А вот когда ложатся спать – сажусь за лепку. Силы для творчества черпаю у людей, которые восхищаются: «Какая красота. Как вы это делаете?!» После таких слов хочется работать дальше.

Оксана создает коллекции дизайнерских украшений из полимерной глины, сухоцветов и смолы

О трудностях: Работа на себя - это не два часа в день, а потом прогулки у песочницы, сериальчики под чашечку чая. Фриланс - полноценная работа. Я выстроила себе график, ставлю ближайшие цели и план по достижению. Я уже не леплю простенькие серёжки, как два года назад, а создаю коллекции дизайнерских украшений из полимерной глины, сухоцветов и смолы. Веду блог в Инстаграме. Систематически участвую в местных творческих выставках. А ещё я соорганизатор творческого фестиваля для мастеров-хэндмейд. Сейчас прохожу несколько параллельных обучений, чтобы потом помогать девушкам подбирать украшения по чертам лица, фигуре и природным цветам.

Лайхаки: Мне удобно, что я принадлежу сама себе, никого не подвожу больничными. Если бы мне три года назад дали прочитать этот текст и сказали - «это про тебя», я бы не поверила, но очень хотела, чтобы так оно и было. Так что если вы мама в декрете - самое время попробовать себя в чем-то новом. Возможно, это станет со временем самым главным. А мой лайфкак на пути к достижению цели - самодисциплина и мотивация. Без них я растекаюсь по дивану с книжкой в руках.

Свое дело считаю пятым ребенком

Наталья Медведовская, мама трех дочерей и сына, основатель магазина корейской косметики:

Руководство собственным магазином не мешает Наталье воспитывать четверых детей

До декрета: До рождения детей была торговым представителем в оптовой компании по продаже продуктов питания. С тех пор все еще в декрете, потому родился уже четвертый ребенок. Но теперь я сама себе работодатель.

О деле: С детства наблюдала за мамой-предпринимателем, поэтому понимала, что свое дело — это такая же обычная работа, как и работа по найму. После рождения старшей дочери я не вышла на прежнее место, так как не хотела отдавать ее полуторагодовалую в сад. Основную часть финансового обеспечения нес муж, а я помогала по мере сил. Какое-то время вела курсы для беременных по слингоношению, затем вела запись малышей в бассейн, заодно стала помогать подруге - инструктору детского плавания. Увлеклась корейской косметикой, и хобби переросло в бизнес: я основала косметический магазин в Сыктывкаре.

Супруг - моя опора и поддержка. Он айтишник, поэтому всю техническую часть по созданию интернет-магазина взял на себя. Для его запуска мы взяли займ. У нас такой вид деятельности, который под госпрограммы не подходят, поэтому кредит был обычным. Сейчас налаживаем бизнес-процессы: открыли магазин в ТЦ, учимся работать в оффлайн, формируем команду. Словом, из денежного хобби мы развиваемся в полноценный бизнес.

«Как совмещать бизнес и воспитание? В этом помогают два важных слова - планирование и делегирование», - говорит Наталья.

О времени: Как совмещать бизнес и воспитание? В этом помогают два важных слова - планирование и делегирование. Например, отдаю некоторые бизнес-процессы на аутсорсинг, нахожу помощников. Когда надо уделить 100% внимания делу, то с детьми остается муж. Не могу сказать, что овладела секретами тайм-менеджмента. Иногда мне кажется, что ничего не успеваю. Но никогда не жалею времени на обучение - училась и на бизнес-курсах, и отдельно по специфике работы - косметической химии. Обучение должно быть непрерывным, ведь косметология активно развиваются, я слежу за новыми исследованиями и трендами.

О трудностях: Любой бизнес сопряжен с трудностями. Особенно, если ты новичок без особой подготовки. Были вещи, которые мы вначале делали не так, но я не считаю это неудачей. Так, опыт. Переживаю за свое детище, и вообще называю магазин нашим пятым ребенком с мужем. Бросать дело не хочу - детей не бросают.

Лайфхаки: Совет такой: решились — делайте. Ведь жизнь одна, и в конечном итоге все будет хорошо.

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