В поселке под Сосногорском 165 человек остаются на все лето без горячей воды

В поселке Верхне Ижемский, что под Сосногорском, практически все лето вынуждены обходиться без горячего водоснабжения 165 человек, среди них 13 инвалидов - все они жильцы дома №28 по улице Садовой. Если учесть, что лето не балует северян теплой погодой, то такой ситуации просто не позавидуешь. "Крик души" прозвучал сегодня на прямой линии в Общественной палате Коми.

На прямую линию дозвонилась пенсионерка с жалобой на Сосногорскую тепловую компанию.

- На протяжении очень многих лет нам обещают, что отключат горячую воду на 2-3 недели, но обычно мы оказывается без горячего водоснабжения с июня по сентябрь, - пожаловалась дозвонившаяся.

Три года назад она лично беседовала с руководителем компании, после чего ей пообещали: воду будем отключать на две недели. Но нет, следующим летом история вновь повторилась - люди опять вынуждены были греть воду в тазиках.

- Каждое лето на нашем доме появляется объявление: "Котельная не работает ввиду ремонтных работ". Нам каждый раз говорят, что ремонт затягивается из-за отсутствия какого-нибудь оборудования, деталей или технических приборов, - отметила дозвонившаяся.

На тревожный звонок ответила Ольга Микушева, первый заместитель руководителя Службы РК строительного, жилищного и технического надзора.

- Рекомендуемый срок отключения горячей воды - 2 недели. Обычно этого бывает достаточно, чтобы провести все необходимые ремонтные работы. Но в каждом конкретном случае местные администрации должны сами определять этот период. В вашей ситуации необходимо провести проверку деятельности Сосногорской тепловой компании, чтобы понять обоснованность ее действий, - разъяснила представитель службы стройнадзора и пообещала следить за проблемной ситуации.

На прямой линии прозвучал еще один звонок по проблеме горячего водоснабжения.

- В нашей квартире полотенцесушитель холодный уже много лет,а горячая вода подается еле-еле, - с такой жалобой обратилась в Палату сыктывкарка, проживающая в доме №6 по улице Ветеранов.

Письменные обращения в управляющую компанию не принесли результатов. Эксперты прямой линии посоветовали горожанке попробовать обратиться с жалобой непосредственно в Коми тепловую компанию.

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