В Ухте 15-летний мальчик сбежал из интерната

В Ухте ищут 15-летнего Юрлова Руслана Олеговича сбежавшего из интерната. Об этом сообщили в общественной организации «Георгиевские волонтеры».

По словам волонтеров, ребенок пропал еще 26 июня. Юрлов самовольно покинул школу-интернат №2, находящуюся в Ухте, и с тех пор его больше не видели. Где сейчас находится подросток, неизвестно. Приметы мальчика, а также то, во что он был одет, в организации не сообщили.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении юного ухтинца, просят сообщить волонтерам по телефонам: 8 (908) 711-17-17 или 8 (821) 673-90-00.