Житель Коми отсудил деньги у магазина, перепутавшего его заказ

Житель Коми отсудил деньги у компании «Успех», которая перепутала его заказ. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Коми.

Житель Коми заказал телевизионную приставку для просмотра цифровых каналов. Этот заказ должны были отправить по почти. Вскрыв посылку, мужчина обнаружил, что вместо приставки ему прислали музыкальную колонку. Он потребовал у компании вернуть деньги, но та отказалась. Тогда мужчина обратился в суд.

Мировой суд расторгнул договор купли-продажи и взыскал с компании 3508 рублей за товар, а также 500 рублей в качестве компенсации морального вреда. В ведомстве отметили, что компанию еще и оштрафовали на 2004 рубля.