2019-07-14T17:06:31+03:00
Общество

Житель Коми отсудил деньги у магазина, перепутавшего его заказ

Он заказал приставку, а получил колонку
Поделиться:
Дело рассмотрел мировой судДело рассмотрел мировой судФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
Изменить размер текста:

Житель Коми отсудил деньги у компании «Успех», которая перепутала его заказ. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Коми.

Житель Коми заказал телевизионную приставку для просмотра цифровых каналов. Этот заказ должны были отправить по почти. Вскрыв посылку, мужчина обнаружил, что вместо приставки ему прислали музыкальную колонку. Он потребовал у компании вернуть деньги, но та отказалась. Тогда мужчина обратился в суд.

Мировой суд расторгнул договор купли-продажи и взыскал с компании 3508 рублей за товар, а также 500 рублей в качестве компенсации морального вреда. В ведомстве отметили, что компанию еще и оштрафовали на 2004 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Ухте ищут водителя, сбившего 20-летнего пешехода
В Ухте вахтовик пытался купить шины и лишился 14 тысяч рублей
В Сыктывкаре водитель автобуса «уронил» двух пенсионерок
Сыктывкар и Эжву предлагают соединить велодорожками
На пожаре в Ухте спасли троих 15-летних подростков
Сыктывкарец пил на кладбище с другом и избил его тростью
В Сыктывкаре автоледи "повесила" на жильцов долг за упавший на ее машину снег
Спортсмены Коми: "Нам нравится атмосфера Всероссийской спартакиады в Йошкар-Оле"
В Усть-Усе планируется открыть модульную баню
Воркутинец, избивший четырехлетнюю дочь до комы, выплатит 1 млн рублей
Министр экономики Коми Марина Анисимова пойдет на повышение в Москву
На выходных в Коми потеплеет
"Война - не игра!" - жители Воркуты комментируют появление детской площадки в стиле милитари
Экс-мэр Сыктывкара Валерий Козлов назначен и.о. представителя Коми в Северо-Западном регионе
В Усть-Куломском районе Коми медведь напал на стадо овец
В Коми собака напала на собственного хозяина
Молодые активисты отремонтировали знак дружбы двух городов «Ухта-Сосногорск»
Министр финансов Коми Галина Рубцова получила портфель вице-премьера
В Воркуте продолжают возрождать скульптуры советских времен
В Мурманской области ищут пропавшего матроса из Коми
В Сыктывкаре в Мичуринском парке появятся мост и габионы