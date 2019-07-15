2019-07-15T09:54:27+03:00
Общество

ЛУКОЙЛ-Коми традиционно поддержал проведение «Усть-Цилемской горки»

Компания стала спонсором для соревнования по рыбной ловле, гонках на моторных лодках и многих других состязаний
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ЛУКОЙЛ-Коми выступил главным партнером уникального этнокультурного праздника в Усть-ЦильмеЛУКОЙЛ-Коми выступил главным партнером уникального этнокультурного праздника в Усть-Цильме
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Нефтедобывающее предприятие уже многие годы выступает главным партнером уникального этнокультурного праздника, уходящего корнями в обрядовые действа средневековой Руси.

При поддержке ЛУКОЙЛ-Коми, например, сформировали призовой фонд многочисленных спортивных соревнований: конных скачек, гонок на моторных лодках, рыбной ловли, армрестлинга, силового экстрима. С помощью нефтяников организовали и арт-парад районного фестиваля художественного творчества «Любимый край, благословенный». Его участники приехали в Усть-Цильму из разных уголков района.

На фестиваль художественного творчества «Любимый край, благословенный» участники приехали из разных уголков Усть-Цилемского района.

На фестиваль художественного творчества «Любимый край, благословенный» участники приехали из разных уголков Усть-Цилемского района.

В этом году Горка отмечается вместе с 90-летием Усть-Цилемского района. По случаю юбилея состоялось торжественное собрание, на котором местных жителей поздравили глава Республики Коми Сергей Гапликов, руководитель муниципалитета Николай Канев и генеральный директор ЛУКОЙЛ-Коми Александр Голованев.

Руководитель нефтедобывающего предприятия, в частности, отметил: жители района, своим трудом обеспечивая будущее родных сел и деревень, помнят и о вековом наследии предков. А «Усть-Цилемская горка» является уникальным для нашей страны праздником, в котором в первозданном виде сохранились русские культура и традиции.

Корни "Усть-Цилемской горки" уходят корнями в обряды средневековой Руси.

Корни "Усть-Цилемской горки" уходят корнями в обряды средневековой Руси.

В ходе рабочего визита Сергей Гапликов и Александр Голованев посетили ряд социальных объектов, строительство и оснащение которых стало возможным благодаря сотрудничеству правительства Республики Коми и компании «ЛУКОЙЛ». Это готовящееся к вводу в эксплуатацию здание нового социокультурного центра в деревне Карпушевка, уже действующий цех по переработке мяса в одном из фермерских хозяйств и достраиваемый детский сад в Усть-Цильме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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