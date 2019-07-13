«Комиавиатранс» подал в суд на администрацию Усинска

Авиакомпания «Комиавиатранс» подала судебный иск в отношении администрации Усинска. Соответствующее заявление поступило в Арбитражный суд Коми.

Перевозчик требует взыскать с усинской администрации 766 469 рублей долга за выполненные авиаработы. Кроме того, предприятие рассчитывает получить 59 842 рублей 38 копеек в качестве процентов за пользование чужими деньгами, начисленных с мая 2018 года по июнь 2019 года.

Суд рассмотрел дело, однако иск не удовлетворил. Это связано с тем, что «Комиавиатранс» подал заявление с нарушениями. Компания не приложила к иску ряд документов. Как передает «Усинск Онлайн», суд приостановил дело и предложил истцу донести документы. В противном случае заявление будет возвращено компании обратно.