В ДТП в Абхазии погибла туристка из Сыктывкара

В пятницу, 12 июля, в Абхазии произошло ДТП, в котором погибла жительница Сыктывкара. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры страны.

Как рассказали в ведомстве, авария произошла в 15.40 на объездной дороге города Гагра. «Хонда Фит» выехала на встречную полосу и врезалась в «Фольцваген Каравелла». В результате ДТП погибли два человека, одна из которых – жительница Сыктывкара 1953 года рождения. Они находились в салоне «Фольксвагена».

Кроме того, в аварии пострадали оба водителя. Их доставили в реанимацию. Пятеро пострадавших пассажиров попали в больницу с различными повреждениями (от легкого до среднего) .

– В настоящее время прокуратурой Гагрского района проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия, по завершению которых будет возбуждено уголовное дело, – говорится в сообщении.