Экстренные рейсы, круглосуточная работа дорожников и встречи с населением: руководитель Усть-Куломского района рассказал о ликвидации последствий обильных осадков

«Такого паводка в разгар лета не помнят старожилы. Моему отцу 70 лет, он всю жизнь проработал лесником. Так вот, он говорит, что в июле реки всегда были спокойными», - подводит итог трудной недели Сергей Рубан, руководитель администрации Усть-Куломского района. Мы беседуем по телефону, и я удивляюсь олимпийскому спокойствию голоса на другом конце провода — сейчас в муниципалитете до сих пор остаются в изоляции несколько сел и деревень. Местные жители публикуют раздраженные посты в соцсетях. Многие жалуются на отсутствие хлеба и молока в магазинах, кто-то не может выбраться на работу или рискует пропустить вступительный экзамен, есть старики, до сих не получившие пенсии. Вечером прошедшей пятницы корреспондент «КП в Коми» созвонилась с Сергеем Рубаном, чтобы узнать, как районные власти справляются с ликвидацией разгула стихии.

Фото: Ксюша Таскаева, соцсеть "ВКонтакте"Фото: vk.com

- Да, я согласен, раздраженных людей очень много. И я их прекрасно понимаю. Сейчас, действительно, очень сложно добраться в отдельные населенных пункты — это Дзель, Нижний Воч, Зимстан, Керчомъя. Дорожная техника пробивается туда, но для полноценной восстановительной работы нужно дождаться, когда окончательно спадет вода, - говорит Сергей Рубан, и я вновь удивляюсь его невозмутимости.

В ночь с понедельника на вторник через Усть-Куломский район прошел ливень невероятной силы — почти полсуток дождь стоял сплошной стеной. Под утро оказались размыты или подтоплены многие грунтовые дороги, в изоляции оказались поселки Тимшер, Лопъювад, Зимстан, село Нижний Воч, деревня Верхний Воч и села Керчомъя, Вольдино, Пузла, Деревянск, Аныб, Руч и Пожег. От «большой земли» были отрезаны 3 тысячи человек. К счастью, везде осталась сотовая связь и интернет, люди могли связаться с родственниками и, конечно же, излить гнев в соцсетях. Паблики Усть-Куломского района пестрили фотографиями разбитых дорог, полуразрушенных мостов и огромных луж на трассах. На отдельных затопленных отрезках вода стояла почти выше колен, люди могли перейти их только в броднях.

Фото: Ксюша Таскаева, соцсеть "ВКонтакте"Фото: vk.com

В редакцию «КП в Коми» поступали сообщения о дефиците продуктов в магазинах. В частности, жительница села Нижний Воч проинформировала об отсутствии хлеба. Тревожная информация поступила из Зимстана, где в местных торговых точках закончились молочная продукция и фрукты.

- Только сегодня мне прислали фотографии прилавков магазинов Нижнего Воча: колбаса, фрукты, крупы — там все это есть. Да, хлеб закончился, но, к сожалению, нам не выделили вертолет, чтобы обеспечить людей необходимыми продуктами в первые дни паводка. Сейчас мы уже наладили связь с большинством населенных пунктов, которые после дождей были отрезаны от мира, и в ближайшее время к ним прибудут самые необходимые продукты. Уже в субботу в Нижний Воч привезут хлеб, который выпекается в пекарне Зимстана, - сообщил «КП в Коми» Сергей Рубан.

Фото: Ксюша Таскаева, соцсеть "ВКонтакте"Фото: vk.com

123.mp4.Паводок в Усть-Куломском районе. 17 километр дороги Усть-Кулом-Керчомъя-Гайны. Видео предоставлено Сергеем Рубаном.

Дорожная техника уже приступила в восстановлению дорог. Работы ведутся сутками. Трассу на Керчомъя пока отсыпают не по всей ширине дороги, а только в одну полосу. Отсыпка идет на отрезке Усть-Кулом- Керчомъя, Керчомъя — Зимстан, участок Зимстан-Нижний Воч выровнял грейдер. Работы проводятся силами Управления автомобильных дорог и Коми дорожной компании. При желании местные жители могут выбраться в Усть-Кулом. Логистика включает дороги, две переправы, реки и участки, которые пока можно пройти только пешком.

- Наша задача — пробиться до Керчомъя, очень надеюсь, что к воскресенью мы сможем восстановить, хотя бы в одну полосу, транспортное сообщение с этим селом, - уточнил руководитель усть-куломской администрации.

Фото: Евгений Морохин, соцсеть "ВКонтакте"Фото: vk.com

За счет казны района запущены экстренные рейсы из Зимстана и Керчомъя в Усть-Кулом. Транспорт забирает людей утром и вечером. Из Зимстана людей везут на внедорожнике до полуразрушенного моста. Пока по мосту реально пройти только пешком. На берегу их ждет машина, которая доставит пассажиров к переправе. Пятнадцать минут по реке — и люди оказываются в Керчомъя, откуда их на внедорожнике доставляют в райцентр.

Фото: Ксюша Таскаева, соцсеть "ВКонтакте"Фото: vk.com

В этакий недоступный остров превратилось село Дзель, которое в буквальном смысле окружено водой. Но местные жители не унывают и пытаются сами пробить путь к «большой земле». Не опустил руки предприниматель Евгений Орехов. Его предприятие занимается лесозаготовками, а сейчас бригады рабочих и харвестеры брошены на укладку новой дороги — трассу строят из древесных отходов и бревен. С другой стороны к Дзелю пытаются прорваться рабочие энергетической компании.

На днях Сергей Рубан побывал в Керчомъя и Зимстане, встретился с населением, пообщался с предпринимателями. Общение проходило в конструктивном ключе. А в понедельник Сергей Рубан и вице-премьер правительства Коми Константин Лазарев на вертолете облетят все территории, оказавшиеся в зоне бедствия, и обязательно посетят Дзель и Зимстан.

Напомним, в ночь с 15 на 16 июля на Усть-Куломский район обрушилась гроза и мощнейший ливень. Уровень осадков составил от 35 до 50 мм. После разгула стихии в изоляции оказались поселки Тимшер, Лопъювад, Зимстан, село Нижний Воч, деревня Верхний Воч и села Керчомъя, Вольдино, Пузла, Деревянск, Аныб, Руч и Пожег. На данный момент транспортное сообщение между этими населенными пунктами либо полностью отсутствует, либо затруднено. 17 июля восстановлено автобусное сообщение по направлению Сыктывкар-Усть-Кулом. Глава Коми взял ситуацию в муниципалитете под личный контроль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"От "большой земли" отрезаны 3 тысячи человек - все они обеспечены питанием", - руководитель Усть-Куломского района рассказал о ситуации в зоне подтопления

Размыло только дороги и огороды, до жилых домов вода не добралась (подробности)

В Усть-Куломском районе грозы и ливни вызвали подтопление дорог и жилых домов

Вода стоит на трассах, в огородах и даже в больнице (подробности)