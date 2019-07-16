2019-07-16T12:27:41+03:00
Общество

В Сыктывкаре переоборудуют семь остановок за 6,8 млн рублей

Если аукцион пройдет успешно, то подрядчик должен будет выполнить все работы до 1 октября
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Типовой проект предоставлен мэриейТиповой проект предоставлен мэрией
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В Сыктывкаре построят семь новых остановок в центре Сыктывкара. На эти цели из бюджета столицы уйдет почти 7 млн рублей, гласит сайт Госзакупок.

23 июля в столице Коми пройдет электронный аукцион по поиску подрядчика на переоборудование семи остановочных комплексов. Начальная цена контракта - 6,8 млн рублей. Если аукцион пройдет успешно, то подрядчик должен будет выполнить все работы до 1 октября.

Судя по документации, большую часть остановок заменят на улице Коммунистической. Также новые комплексы должны появиться на месте видавшей виды остановки «Плавательный бассейн» и у дома №20 по улице Бабушкина, то есть у городской мэрии. Согласно смете, размещенной на сайте Госзакупок, подрядчик демонтирует старые остановки, установит новые, заменит брусчатку и дорожное полотно.

В пресс-службе администрации с «КП в Коми» поделились с типовым проектом остановочных комплексов, которые скоро появятся в столице Коми.

Типовой проект предоставлен мэрией

Типовой проект предоставлен мэрией

Типовой проект предоставлен мэрией

Типовой проект предоставлен мэрией

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Выяснилось, сколько стоит салют на 9 мая в Сыктывкаре Аукцион по закупке услуги появился на портале госзакупок (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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