Спор у разбитой мусорки: "Ухтажилфонд" не хочет, а управляющая отказывается ее чинить

В ноябре исполнится год, как в Республику Коми зашел единый региональный оператор по обращению с отходами «Ухтажилфонд». С тех пор у жителей Коми не заканчиваются вопросы, связанные с работой компании, ведь цены за услуги повысились, но качество не улучшилось. По республике можно собрать сотни ситуаций, когда люди не знают, как разобраться с мусорными вопросами.

В одну из них попал корреспондент «КП-Коми». Еще зимой ограждение площадки ТБО, которая находится в поселке Краснозатонском на перекрестке улиц Корабельная и Шолохова, попросту развалилось. Журналист два месяца пытался узнать, кто должен ее отремонтировать, но концов так и не нашел. И уже полгода мусорка стоит разбитой.

Региональный оператор «Ухтажилфонд»

Ожидание: оператор по обращению с коммунальными отходами должен хоть немного следить за состоянием контейнерных площадок, с которых он вывозит мусор. Да, «Ухтажилфонд» везде трубит, что он не должен их содержать. Но ведь отходы все равно нужно откуда-то забирать. Как он может их вывозить, если мусор из контейнера разбросан по округе, а сам бак вот-вот рискует упасть?

Реальность: представитель компании в Сыктывкаре Иван Курдюк и оператор на горячей линии ответили мне одно и то же: «Ухтажилфонд» не занимается содержанием контейнерных площадок, а только вывозом мусора. За состояние баков и прилегающей территории отвечает управляющая компания или ТСЖ. Иван Курдюк посоветовал обратиться с этим вопросом в отдел контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территории мэрии Сыктывкара, а на горячей линии - в Службу Коми строительного, жилищного и технического надзора. Якобы, всеми спорными вопросами, связанными с контейнерными площадками, теперь занимаются они.

Управляющая компания «Наш дом»

Ожидание: «Управляшка» должна следить за состоянием контейнерных площадок, которые находятся на ее балансе. Ведь и регоператор постоянно об этом твердит, и номер самой компании написан на мусорных баках. Так что УК своими силами готова привести ее в порядок.

Реальность: На горячей линии только удивились моему вопросу и сообщили, что с того момента, как «Ухтажилфонд» выиграл тендер по обращению с отходами, управляющая компания за мусор теперь не отвечает. Ведь счета теперь идут регоператору, а «Наш дом» просто оставила свои баки на площадках. Как заверил в «Нашем доме», они могут в любой момент забрать контейнеры и оставить абсолютно голую площадку.

Администрация Сыктывкара

Ожидание: у мэрии города есть отработанная схема по работе с жалобами, связанными с обращением мусора. Специалисты отдела ЖКХ подскажут, куда обратиться с этой проблемой, а в идеале, они о ней уже знают.

Реальность: Ведущий инспектор отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территории Светлана Симпелева сообщила, что они получали фотографии с разбитой мусоркой и обращение по данному вопросу от администрации поселка. Мэрия перенаправила все в адрес регоператора, который пояснил, что не будет приводить ничего в порядок, так как сначала нужно доказать, что именно работники «Ухтажилфонда» привели площадку в такое плачевное состояние. Также специалист добавила, что в сложившейся ситуации администрация поселка или управляющая компания может судиться с регоператором.

Журналист "КП-Коми" два месяца пытался найти организацию, которая отремонтирует площадку для мусорных контейнеров. Но все кивали друг на другаФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Администрация поселка Краснозатонский

Ожидание: так как мусорка находится в таком состоянии с зимы, то администрация уже направила обращения в мэрию города, регоператору, управляющей компании с требованием привести площадку ТБО в порядок.

Реальность: администрация знает про развалившуюся площадку, и месяц назад ведущий специалист по специальным программам Константин Алексеевский отправил заявку в ЖКХ отдел Сыктывкара (туда, куда я сама звонила и получила от ворот поворот). При этом в администрации Краснозатонского уже в курсе, что ни управляющая компания, ни «Ухтажилфонд» не хотят ее ремонтировать.

- Мы же все видим. Я лично каждое утро поселок объезжаю. Неизвестно, в каком состоянии были площадки, когда управляющая компания передавала их регоператору, - уточнил специалист. - Я лично не возьму молоток и не пойду там ничего делать, и никто из вас не должен так поступать. За это кто-то должен отвечать, на чьем-то балансе она должна состоять и обслуживаться. Если получим ответ, который нас не устраивает, то мы можем судиться с управляющей компанией или регоператором.

А пока администрация поселка ждет официальный ответ из мэрии Сыктывкара, суть которого им уже известна.

Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора

Ожидание: в службе быстро вычислят, на чьем балансе состоит мусорная площадка. Этот документ можно будет отправить в администрацию поселка, а там уже, как положено, перенаправят его тем, кто должен отремонтировать площадку.

Реальность: обращение написано. Ждать ответа придется 30 дней.

Мимо развороченной площадки в Краснозатонском каждый день проезжает рейсовый автобус, так что весь поселок с интересом наблюдает, чем закончится спор между "Ухтажилфондом" и управляющей компаниейФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Личный опыт

Максим Майер, ухтинский общественник:

- В 2015 году я мониторил ситуацию в поселке Шудаяг. Местные жители жаловались, что по пер. Больничный, 9, где находится бывшее общежитие больницы, месяцами не вывозился мусор. Два-три раза в неделю я приезжал и фотографировал эту площадку. Написал пять жалоб в ухтинский Роспотребнадзор, потому что все эти сооружения попадают под их контроль. В итоге мне приходили отписки от главного санитарного врача города. Я это все зафиксировал, написал письмо главному санитарному врачу России, собрал все фотографии, которые подтверждали, что мусор не вывозился и снова отправил этот пакет документов в Роспотребнадзор. В итоге главного санитарного врача Ухты сняли с должности, а мусор начали вывозить.

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