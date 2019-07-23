Расследование дела о продаже федеральной дороги в Коми продолжается без одного фигуранта

Расследование уголовного дела экс-начальника УФСИН России по Коми Александра Протопопова продолжается без одного фигуранта. Следственные органы подтвердили "КП в Коми" информацию о смерти подозреваемого Романа Коржова. Экс-начальник колонии-поселения №34 Роман Коржов вместе бывшим заместителем УФСИН России по Коми Валерием Ивановым проходил в качестве обвиняемого по уголовному расследованию в отношении бывшего начальника уголовно-исполнительной системы Коми Александра Протопопова.

Роман Коржов умер в январе нынешнего года в Микуни. Проверка следственных органов не выявила криминальный след в его смерти, также не были найдены факты, подтверждающие доведение до самоубийства. Коржов сам принял решение уйти из жизни. Отметим, что на стадии следствия Коржов и Иванов частично признали вину.

Смерть фигуранта не отразилась на ходе судебного расследования, которое проходит в Усть-Вымском районном суде. Напомним суть обвинения: фигурантам дела вменяется в вину хищение федерального имущества в особо крупном размере. Речь идет о продаже 9 тыс.400 железобетонных плит, из которых состояли две трассы: дорога в Удорском районе Вожский - Архангельская область и часть дороги в Усть-Вымском районе от Вежайки до границы с Архангельской областью. Обе трассы являлись федеральной собственностью.

Покупателем плит выступило некое ООО "Эстет", представитель которого Ромала Джаббарлы стал еще одним фигурантом уголовного дела. В ходе досудебного расследования Джаббарлы заявил, что внес в кассу исправительной колонии 5 миллионов рублей - это были деньги за плиты. Каждая плита оценивалась в 1 тыс. 490 рублей. Выручка от продажи составила 725 тысяч рублей; ущерб, нанесенный государству составил 14 миллионов рублей.

Отметим, что Ромала Джаббарлы в спешном порядке реализовал товар. Но он продавал плиты уже по другой цене - от 2,3 до 3,5 тыс. рублей за одну штуку. Плиты были куплены предпринимателями и физлицами из Сыктывкара и Корткеросского района.

Александр Протопопов вину не признал и неоднократно заявлял, что продал плиты с целью закрыть долг за услуги ЖКХ ИК №35.

Напомним, расследование уголовного дела началось еще в 2016 году Сыктывкарским городским судом. Но тогда по решению судьи дело было возвращено на дорасследование.

Бывший руководитель УФСИН по Коми Александр Протопопов уже осужден за взятку к 7 годам колонии строгого режима со штрафом в сумме 1 млн 250 тыс. рублей.