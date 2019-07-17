2019-07-17T11:25:16+03:00
Общество

В Сыктывкаре начали принимать стеклотару

Пока только в порядке эксперимента
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Стеклянные бутылки можно выбрасывать в желтые бакиСтеклянные бутылки можно выбрасывать в желтые бакиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Сыктывкаре в порядке эксперимента с 15 июля начали принимать стеклотару — пока только стеклянные бутылки белого и коричневого цвета, а также баночки из-под детского питания.

Стеклотару горожане могут складировать в желтые баки для пластика компании ООО «ПВС Коми». Заместитель директора фирмы Алексей Беленцов отметил, что после публикации о приеме стекла в СМИ, сыктывкарцы стали активно пользоваться новой услугой.

- Контейнеры понемногу наполняются. Бутылки появляются на нашей базе, уже начинается сортировка. Но пока рано говорить о будущем проекта по сбору стеклотары. Сейчас ведем переговоры с заводами, которые готовы принимать стекло. Думаю, что через две недели можно будет говорить на эту тему конкретнее, - отметил Алексей Николаевич.

Надо отметить, что стеклотару принимают без крышек, пробок и дозаторов, наклейки можно не снимать. Банки из-под солений, которые в большом количестве есть у каждой хозяйки, и оконное стекло в переработку не принимаются.

С картой расположения контейнеров на территории Сыктывкара можно ознакомиться по ссылке. Группа «ПВС» в «ВК».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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