2019-07-25T18:07:21+03:00
Общество

Под Усинском неизвестные выкопали и бросили молоденькие сосны

Одна женщина пытается пристроить деревья
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: Людмила Власова группа "Подслушано Усинск" в соцсети "ВКонтакте".Фото: Людмила Власова группа "Подслушано Усинск" в соцсети "ВКонтакте".Фото: vk.com
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Под Усинском в поселке Парма были обнаружены вырытые с корнем молодые сосны. Корневая система сосенок обернута в пакет, создается ощущение, что кто-то специально вырыл деревья, но оставил их погибать. Акт издевательства над деревьями сфотографировала на телефон и выложила в соцсети Людмила Власова.

- Вчера мы пошли в лес по грибы, и в районе аэропорта близ поселка Парма я увидела пять сосен. Корни деревьев упакованы в мешки, они уже начали засыхать. Но эти деревья еще можно спасти, если пересадить их в хорошую почву, - сообщила "КП в Коми" Людмила Власова.

Фото: Людмила Власова группа "Подслушано Усинск" в соцсети "ВКонтакте". Фото: vk.com

Фото: Людмила Власова группа "Подслушано Усинск" в соцсети "ВКонтакте".Фото: vk.com

Фотографии Людмила опубликовала в группе "Подслушано Усинск" в соцсети "Вконтакте. К сожалению, ее крик души не нашел поддержки.

- Ужас! Вот эта проблема! Что уже писать нечего? - иронизирует над постом Людмилы Ольга Терентьева.

Свой жесткий юмор она все же объясняет: "Сколько люди жаловались на то, что прямо из под окон воруют цветы. И что? Стали меньше воровать? Нет!"

Фото: Людмила Власова группа "Подслушано Усинск" в соцсети "ВКонтакте". Фото: vk.com

Фото: Людмила Власова группа "Подслушано Усинск" в соцсети "ВКонтакте".Фото: vk.com

Людмила объяснила "КП в Коми", что опубликовала пост в надежде, что кто-нибудь заберет сосны. Она уже опубликовала посты во всех группах Усинска и в паблике поселка Парма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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