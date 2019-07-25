Под Усинском неизвестные выкопали и бросили молоденькие сосны

Под Усинском в поселке Парма были обнаружены вырытые с корнем молодые сосны. Корневая система сосенок обернута в пакет, создается ощущение, что кто-то специально вырыл деревья, но оставил их погибать. Акт издевательства над деревьями сфотографировала на телефон и выложила в соцсети Людмила Власова.

- Вчера мы пошли в лес по грибы, и в районе аэропорта близ поселка Парма я увидела пять сосен. Корни деревьев упакованы в мешки, они уже начали засыхать. Но эти деревья еще можно спасти, если пересадить их в хорошую почву, - сообщила "КП в Коми" Людмила Власова.

Фото: Людмила Власова группа "Подслушано Усинск" в соцсети "ВКонтакте".Фото: vk.com

Фотографии Людмила опубликовала в группе "Подслушано Усинск" в соцсети "Вконтакте. К сожалению, ее крик души не нашел поддержки.

- Ужас! Вот эта проблема! Что уже писать нечего? - иронизирует над постом Людмилы Ольга Терентьева.

Свой жесткий юмор она все же объясняет: "Сколько люди жаловались на то, что прямо из под окон воруют цветы. И что? Стали меньше воровать? Нет!"

Фото: Людмила Власова группа "Подслушано Усинск" в соцсети "ВКонтакте".Фото: vk.com

Людмила объяснила "КП в Коми", что опубликовала пост в надежде, что кто-нибудь заберет сосны. Она уже опубликовала посты во всех группах Усинска и в паблике поселка Парма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Печоре ради обустройства парка вырубили деревья

Местные жители следят, чтобы рабочие снова не взялись уничтожать столетние тополя (подробности)

В Мичуринском парке вырубили многолетние деревья

На это пришлось пойти ради благоустройства местности (подробности)