Фестиваль дворового спорта и «Рапсодия города»: компас на выходные в Сыктывкаре

Июль неумолимо проходит и если вы ещё не распробовали лето на вкус, то пора наверстывать упущенное. Начать можно уже в этот уик-энд: с 19 по 21 июля сыктывкарцев ждет много событий. Так, спортсмены могут устроить себе активный отдых на «Чайных бегах» и фестивале дворового спорта «Жаркие игры». Познавательные развлечения ждут на экскурсии от проекта «Пешком по Усть-Сысольску». Если же непредсказуемая погода снова устроит неприятный сюрприз, горожане смогут переждать её капризы на «Тихом часе» в Национальной галерее или в «Пейзажах Севера» на выставке «Рапсодия города». Все подробности — в афише.

ЧТО: Фестиваль дворового спорта «Жаркие игры» в седьмой раз соберет сыктывкарцев. Спортивный праздник развернется на пяти площадках и будет включать флорбол, мини-футбол, стритбол, волейбол, футбол и настольный теннис. Участвовать могут как дети, так и взрослые.

ГДЕ: Мини-футбол — СОШ № 38 (Коммунистическая улица, 38), СОШ № 22 (Улица Мира, 14а) и СОШ № 21 (Улица Красных Партизан, 68); волейбол — Сысольское шоссе, 17/2; флорбол спортивная школа «Северная Олимпия» (Улица Димитрова, ¼); футбол, стритбол, настольный теннис — СОШ № 21 (Улица Красных Партизан, 68).

КОГДА: 20 июля в 11 часов.

Выставка "Рапсодия города" будет работать до 31 июля. Источник фото: https://vk.com/syk_art

ЧТО: Венецию и Сыктывкар объединил на своей персональной выставке Александр Отев. В экспозицию попали сквер у Театра оперы и балета, Коммунистическая улица, пристань на Сысоле, а также уголки и дворики города на воде. Увидеть пейзажи «Рапсодии города» можно до 31 июля. Вход свободный.

ГДЕ: Картинная галерея «Пейзажи Севера» (Коммунистическая улица, 34).

КОГДА: 20 июля с 9 до 14 часов.

ЧТО: Те, кто пропустил прошлую экскурсию «Пешком по Усть-Сысольску» получат второй шанс. Илья Слюсарев ещё раз расскажет о «Городе на старых картах». Организаторы пообещали, что экскурсия пройдет, даже если будет дождь.

ГДЕ: Сбор у пересечения улицы Орджоникидзе и улицы Кирова.

КОГДА: 20 июля в 12 часов.

ЧТО: Спортивно и по-доброму провести время помогут «Чайные бега». Участники этой акции платят благотворительный взнос, пробегают дистанцию в парке и после пьют чай с вкусностями. Собранные деньги идут на лечение и реабилитацию детей со сложными заболеваниями. За прошлые выходные участники «Чайных бегов» в 16 российских городах собрали 91 тысячу рублей.

ГДЕ: Мичуринский парк.

КОГДА: 21 июля в 10 часов 30 минут.

ЧТО: Национальная галерея предлагает взрослым вспомнить детство и отправиться на «Тихий час». На акции будут читать сказки вслух и расскажут, почему художники любили использовать волшебные мотивы в своих произведениях. Картинами на акции также можно будет полюбоваться.

ГДЕ: Национальная галерея Республики Коми (улица Кирова, 44).

КОГДА: 20 июля в 13 часов.

ЧТО: В Сыктывкар из Японии приедет художник манги Ютоко Исияма. Он рисует японские комиксы об удивительных существах на рупонском языке. Узнать, что это за язык, а также порисовать вместе с Ютоком Исияма можно будет на встрече. Сопровождать её будут члены клуба разговорного японского языка.

ГДЕ: Юношеская библиотека Республики Коми (Коммунистическая улица, 78).

КОГДА: 25 июля в 17 часов.

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