2019-07-20T14:47:32+03:00
Общество

Депутат Воркуты, которого подозревают в романе со школьницей, ответил на обвинение

Сергей Илларионов ответил, что информация, распространяемая в соцсетях, - полный бред
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото vk.comФото vk.com
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Депутатом городского совета, которого обвиняют в интимной связи с несовершеннолетней в Воркуте, по информации «Первоисточника» является Сергей Илларионов.

- Мне позвонили и сказали что против меня возбудили дело о захвате заложника. Сказали, что я кого-то удерживаю, - рассказал Илларионов «КП в Коми».

По словам народного избранника, это полный бред. Он надеется, что следователи, которые проверяют информацию, разберутся, что депутат ни в чем не виноват.

Илларионов отметил, что знаком с девушкой, с кем ему приписывают интимную связь, так как является ее преподавателем. Однако он не знает, где она находится сейчас. Депутат добавил, что намерен привлечь к ответственности за фейковую информацию всех, кто ее распространял.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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