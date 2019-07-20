Депутат Воркуты, которого подозревают в романе со школьницей, ответил на обвинение
Депутатом городского совета, которого обвиняют в интимной связи с несовершеннолетней в Воркуте, по информации «Первоисточника» является Сергей Илларионов.
- Мне позвонили и сказали что против меня возбудили дело о захвате заложника. Сказали, что я кого-то удерживаю, - рассказал Илларионов «КП в Коми».
По словам народного избранника, это полный бред. Он надеется, что следователи, которые проверяют информацию, разберутся, что депутат ни в чем не виноват.
Илларионов отметил, что знаком с девушкой, с кем ему приписывают интимную связь, так как является ее преподавателем. Однако он не знает, где она находится сейчас. Депутат добавил, что намерен привлечь к ответственности за фейковую информацию всех, кто ее распространял.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Страшная находка: в Ухте собака принесла во двор голову мужчины
Следователи связывают смерть с несчастным случаем (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU