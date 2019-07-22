2019-07-22T16:47:08+03:00
Общество

В Сыктывкаре начали восстанавливать спуски к реке на набережной, которые разрушил ливень

По данным синоптиков, за шесть часов выпало 30% от суточной нормы осадков
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Виктории КоролёвойФото Виктории Королёвой
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В Сыктывкаре 21 июля прошел разрушительный ливень, который традиционно превратил в реки большинство дорог города. На этот раз природная стихия пошла дальше, повредив и бетонные лестницы на берегоукрепительных сооружениях на набережной Кировского парка.

По данным Коми ЦГМС, за шесть часов выпало 30% от суточной нормы осадков. Сегодня, 22 июля, комиссия администрации оценила масштабы разрушения. После заключения специалистов к устранению последствий ливня приступила компания «Тетра». Подмытый водой спуск приведет в порядок «Сыктывкарская управляющая компания», которая занимается обслуживанием объекта. Также компания уберет песок и мусор, принесенный водой. Работы планируется завершить в ближайшие дни.

Фото Виктории Королёвой

Фото Виктории Королёвой

Фото Виктории Королёвой

Фото Виктории Королёвой

Надо отметить, что это не первый случай, когда берегоукрепительные сооружения набережной становятся жертвой стихии. В 2016 году они тоже не прошли экзамен на прочность после продолжительного ливня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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