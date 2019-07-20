В Коми 13-летний мальчик утонул на глазах друзей

19 июля в Объячево на глазах друзей утонул 13-летний мальчик. Тело ребенка подняли со дна трехметрового омута спасатели.

В Прилузском аварийно-спасательный отряде «КП» рассказали, что искали ребенка на реки Луза почти полтора часа. Глубина омута в том месте, где нашли мальчика, составляет три метра. Спасатели обнаружили тело в воде с помощью специального устройства «кошка» и подняли его со дна.

Как пишет «Комиинформ», 13-летний школьник пошел купаться вместе с друзьями. В какой-то момент он стал тонуть. Друзья наблюдали за происходящим с берега, но ничем не могли помочь.

Мимо проходила женщина. Мальчики увидели взрослого и убежали, захватив одежду. Местная жительница, слышавшая крики, сразу позвонила по телефону «112». В это время ребенок уже скрылся под водой. Чуть позже полицейские опросили мальчиков. Сначала школьники говорили, что никто не тонул, а позже сознались, что были очевидцами, как их друг захлебнулся в воде.

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