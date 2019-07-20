2019-07-20T13:32:42+03:00
Общество

В Коми 13-летний мальчик утонул на глазах друзей

Тело ребенка подняли со дна трехметрового омута спасатели
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Тело ребенка искали полтора часаТело ребенка искали полтора часаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

19 июля в Объячево на глазах друзей утонул 13-летний мальчик. Тело ребенка подняли со дна трехметрового омута спасатели.

В Прилузском аварийно-спасательный отряде «КП» рассказали, что искали ребенка на реки Луза почти полтора часа. Глубина омута в том месте, где нашли мальчика, составляет три метра. Спасатели обнаружили тело в воде с помощью специального устройства «кошка» и подняли его со дна.

Как пишет «Комиинформ», 13-летний школьник пошел купаться вместе с друзьями. В какой-то момент он стал тонуть. Друзья наблюдали за происходящим с берега, но ничем не могли помочь.

Мимо проходила женщина. Мальчики увидели взрослого и убежали, захватив одежду. Местная жительница, слышавшая крики, сразу позвонила по телефону «112». В это время ребенок уже скрылся под водой. Чуть позже полицейские опросили мальчиков. Сначала школьники говорили, что никто не тонул, а позже сознались, что были очевидцами, как их друг захлебнулся в воде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

40-летний рыбак утонул в Сосногорском районе, тело искали три недели Назначена судебно-медицинская экспертиза (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Коми в смертельном ДТП погибла 62-летняя пассажирка
В Эжве горел двухэтажный дом
У двух жителей Коми мошенники украли более полумиллиона рублей
В Сыктывкаре хотели расселить 96 аварийных домов на семь лет позже
Социально-значимые объекты в Коми подключат к высокоскоростному Интернету
Трагедия на железной дороге: 88-летняя бабушка погибла в машине, попавшей под поезд
В Сыктывкаре сотрудник ДПС спас мужчину от самоубийства
В Корткеросском районе смыло Аныбскую переправу
Ситуация в Нившере: вода высокая, но эвакуировать людей не будут
Экс-руководителя «Ухтажилфонда» оставили под стражей до конца сентября
Защита Василия Гончаренко пытается оспорить приговор Сыктывкарского горсуда
В Печоре мужчина угнал автобус, но далеко не уехал
Дождь и жара: какая погода ожидает жителей Коми на следующей неделе
В Сыктывкаре закрывают Национальную библиотеку Коми
В Сыктывкар приезжает японский художник, который пишет комиксы на русском языке
В Усть-Куломском районе введен режим чрезвычайной ситуации
Знаменитый пловец из Коми Александр Сухоруков впервые станет папой