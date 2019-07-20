В воскресенье, 21 июля, в 10 районах Коми объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Сегодня в республике ожидаются грозы и местами ливни. В Коми также усилится северо-восточный ветер. Его скорость составит 15-20 м/с. Кроме того, в регионе местами ожидается град. Штормовое предупреждение будет действовать в Прилузском, Корткеросском, Сысольском, Койгородском, Усть-Куломском, Троицко-Печорском, Сыктывдинском, Княжпогостском , Ухтинском, Удорском районах, а также под Сыктывкаром.

Ожидается, что погода испортится в ближайшие часы. Штормовое предупреждение будет действовать до десяти часов вечера.