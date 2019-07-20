В Нившере уровень воды упал на 31 сантиметр

По состоянию на воскресенье, 21 июля, в селе Нившера Корткеросского района уровень воды в реке снизился на 31 сантиметр. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, в Нившере подтоплено 20 дворов, в которых живут девять детей и 33 взрослых. В эвакуации никто из них не нуждается. В МЧС отметили, что подъем уровня воды в реке Нившера связан с обильными дождями.

По состоянию на 9 утра уровень воды снизился на 31 сантиметр. В селе работает оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. С понедельника, 22 июля, прогнозируется постепенное осушение территорий.

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