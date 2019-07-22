МегаФон разработал экосистему IoT решений для бизнеса и муниципалитетов

МегаФон представил серию IoT решений для дистанционного контроля, учета и автоматического анализа функционирования производств, предприятий и городской среды. Новые продукты МегаФона «ВидеоАналитика», «Умное ЖКХ», «Цифровая управляющая компания» и «Экологический мониторинг» используют отечественное ПО и поддерживают широко распространенные в России информационные системы, благодаря чему могут использоваться как в решении задач частного бизнеса, так и для формирования систем «умный город» на региональном и муниципальном уровнях.

МегаФон обслуживает 40% всех использующихся в России sim-карт для IoT-решений. За три года оператор достиг общей абонентской базы в этом секторе в 7 млн клиентов, заняв первое место по этому показателю.

«Умный город» предполагает интеграцию IoT технологий для управления городским имуществом и контроля инфраструктурных процессов. Различные сенсоры и видеокамеры с помощью «интернета вещей» объединяются с серверами и базовыми станциями, образуя среду для мониторинга, анализа и предсказывания критических ситуаций. Решения для «умных городов» успешно применяются в Брянске, Иннополисе, Сочи, Самаре, Челябинске. В стадии внедрения находятся проекты в Москве, Санкт-Петербурге, республике Удмуртия, Ульяновской, Псковской, Новгородской и Саратовской областях.

Линейка новых продуктов компании для «умного города» построена на платформе отечественной разработки, включенной в реестр российского программного обеспечения. Это позволяет использовать ее не только в B2B, но и в B2G процессах. Это критически важно для продуктов, предназначенных для интеграции и эксплуатации в формате «умного города».

МегаФон обладает собственной автоматизированной платформой управления sim-картами, поставляемой клиентам в составе пакетов услуг и продуктов. Она делает удобными операции с сотнями и тысячами sim-карт, позволяя быстро и незатратно активировать и блокировать sim-карты, подключать и отключать услуги и пакеты услуг. Решение действует в автоматическом режиме согласно сделанным пользователем настройкам и не нуждается в постоянном участии операторов.

М2М платформа управления sim-картами МегаФона была признана самой удобной среди всех операторов российской «большой тройки». Аналогичные решения имеются у каждого из них, но проводившее внешнюю экспертизу рейтинговое агентство IKS-Consulting официально оценило платформу МегаФона как наиболее комфортную с точки зрения удобства пользователей и скорости выполнения операций.