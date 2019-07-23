2019-07-23T12:00:33+03:00
Общество

В Сыктывкаре простятся с депутатом Госсовета Коми, которого нашли мертвым в своей квартире

Похоронят Алексея Чупрова 24 июля в родном поселке Щельяюр рядом с могилой матери
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Сыктывкаре 23 июля в 13:00 в ритуальном зале на улице Гаражной простятся с депутатом Госсовета Алексеем Чупровым. Похоронят общественника 24 июля в родном поселке Щельяюр рядом с могилой матери.

В ноябре этого года Алекею Чупрову исполнилось бы 38 лет. Родные и близкие мужчины не могут поверить в то, что деятельный и жизнерадостный мужчина ушел из жизни. В день смерти - 18 июля - общественник оставил на своей странице в соцсети загадочную запись: «Ну вот и все».

Напомним, что следователи подтвердили некриминальный характер смерти депутата Госсовета Коми Алексея Чупрова. 21 июля в сыктывкарской квартире по улице Ленина тело парламентария с порезами предплечья было обнаружено его родственниками. По предварительным данным судебно-медицинского исследования причиной смерти мужчины стала массивная кровопотеря из-за порезов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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