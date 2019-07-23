2019-07-23T16:06:24+03:00
Общество

Путин поручил учесть мнение жителей Архангельской области о строительстве мусорного полигона на Шиесе

Ответственными за это дело указаны мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Архангельской области Игорь Орлов
Анастасия МАШКАЛЕВА
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На Шиес едут экоактивисты со всей РоссииНа Шиес едут экоактивисты со всей РоссииФото: Наталия БЕШКАРЕВА
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На сайте Кремля появился перечень поручений по итогам пленарного заседания «Правда и справедливость». Среди них - требование учесть мнение жителей Архангельской области о строительстве полигона на станции Шиес.

20 июля на государственном ресурсе появилось неожиданное заявление, которого ждали все российские экоактивисты. Правительство Архангельской области и Москвы должно обеспечить учет мнения населения Архангельской области при решении вопроса о строительстве на станции Шиес мусорного полигона.

Доклад о том, как проходит эта работа, чиновники должны предоставить до 1 сентября. Ответственными указаны мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Кстати, в феврале этого года комиссия Совета по правам человека побывала на Шиесе. Тогда московские гости констатировали: надо ставить вопрос о прекращении незаконных работ. Они обещали донести до Президента РФправдивую информацию о стройке на Шиесе, которая сплотила тысячи людей в попытках ее остановить.

Напомним, что жители России протестуют против строительства полигона с осени прошлого года. С весны на станции Шиес экоактивисты развернули палаточный лагерь: люди едут туда со всей России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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