В Сыктывкаре прошел первый туристический сплав для людей с инвалидностью: фоторепортаж

В Сыктывкаре прошел первый слав по реке на катамаранах для людей с ограниченными возможностями. Подробности — в нашем фоторепортаже.

Как все началось

Нестандартный по рамкам столицы Коми поход готовился почти год. «В других регионах такие походы уже обыденность, а у нас — нет», - рассказал автор проекта, руководитель турклуба при молодежном центре Андрей Ситар.

Андрей Ситар успокоил всех: катамаран - самое безопасное средство передвижения на водеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

До того, как проект обрел реальные очертания, Андрей написал и защитил грант на молодежном форуме «Инноватика: Крохаль». Идею одобрили, выделили небольшие деньги. Их потратили на покупку листов фанеры и изготовление специальных сидений на катамараны — все для удобства особенных туристов.

Затем волонтеры проекта прошли специальный семинар при Обществе инвалидов Коми. Ребят учили, как общаться с теми, чьи возможности здоровья ограничены. «Представления перевернулись. Так, я узнал, что нельзя навязывать свою помощь. Она необходима только тогда, когда человек ее попросит», - рассказал Андрей.

Вначале участники сплава опасались, все ли будет хорошоФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

21 июля участники похода собрались на берегу Сысолы в местечке Кочпон-Чит. Люди на колясках с опаской смотрели на катамараны и приготовления к сплаву. «Утром шел дождь, стояла у окна и думала, что ни за что не выйду из дома. И вот я все же здесь», - рассказала Светлана Забоева.

Перед сплавом

В общей сложности 80% людей с инвалидностью — участников сплава - никогда не бывали в туристических походах. В их представлении — это практически невозможно. «В Кировский парк на набережную выйдешь - уже хорошо», - делятся они.

Волонтеры помогали участникам похода спускаться и подниматьсяФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В России люди с инвалидностью не интегрированы в общество так, как, например, на Западе, где человек на коляске или с палочкой может передвигаться по городу так же просто, как у себя в квартире. Сыктывкарские бордюры и разбитые тротуары намекают, что проблемы есть. «Нет, в Сыктывкаре еще хорошо, вот в Печоре, где я жил раньше, из дома нельзя было выйти на коляске. Город совсем не приспособлен для людей с особыми потребностями», - рассказывает Владимир Никитин.

Волонтеры помогали участникам похода спускаться и подниматьсяФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Отсюда легкие опасения участников сплава. Но Андрей Ситар успокаивает: катамаран — самое безопасное транспортное средство на воде. К тому же Сысола - спокойная река. Волонтеры помогли туристам занять места «на корабле», объяснили правила гребли, и два катамарана отчалили от берега.

Сплав

Миновали разноцветные дома местечка Кочпон-Чит. Солнце пригревало во всю июльскую силу. Правда, спустя час стало окончательно понятно, что крем от загара участники похода взяли зря: подул ветер, заморосил дождь.

«Без трудностей ведь неинтересно», - говорят участники похода о дожде и ветреФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Мимо проплывали торчащие из воды стволы, берега, кувшинки, кусты, заводи. Дождь не думал прекращаться, поэтому катамараны пришлось пришвартовать и укрываться тентом. Позже участники похода признались, что дождь — это изюминка путешествия. «Когда легко и просто, то неинтересно», - говорили они.

Несколько часов на свежем воздухе пролетели незаметно. Даже дождь не испортил настроение.Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

По плану — 15 км и финиш в местечке Красная гора. Непогода сократила путь до 10 км. Походники пришвартовались у Краснозатонского моста.

Обратная связь

До похода люди с инвалидностью опасались, что на катамаране будет некомфортно сидеть. У многих затекла спина, не хватило мягких подстилок, но, в целом, они оценивают опыт положительно.

Светлана Забоева, которая передвигается на коляске, не была уверена, что волонтеры смогут ее поднять на катамаран. «Но ребята все делали аккуратно и профессионально, зря боялась», - говорит она.

Походники пришвартовались у Краснозатонского мостаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Итог похода — тонна фотографий, воспоминания о спокойной реке и неспокойной погоде, величественном Краснозатонском мосте, привале, костре. Поход для людей с инвалидностью обязательно повторят в следующем году:

- Мы гордимся тем, что несмотря на дождливую погоду сплав состоялся и оставил массу новых впечатлений всем его участникам! - отметил Андрей Ситар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

5 лет без права на прогулку. Жительница Эжвы добивается через суды, чтобы в ее доме поставили пандус

История Ирины Забелиной повторяет истории борьбы за доступную среду других людей с инвалидностью. Во всех случаях — они вынуждены годами ходить по судам, чтобы в их доме установили подъемник или пандус (подробности).