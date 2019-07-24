2019-07-24T16:15:41+03:00
Общество

В Коми пособие на детей увеличат в 1,5-3 раза

Социальная выплата для малоимущей семьи на одного ребенка вырастет с 367 до 2200 рублей
Наталия БЕШКАРЕВА
Поделиться:
3770 рублей в месяц - именно столько не хватает каждому члену малоимущей семьи, чтобы преодолеть порог бедности3770 рублей в месяц - именно столько не хватает каждому члену малоимущей семьи, чтобы преодолеть порог бедностиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Республике Коми готовится законопроект по введению новых и улучшению действующих выплат и пособий семьям с детьми. По инициативе главы региона в Коми предлагается увеличить пособие на ребенка в 1,5-3 раза, а также расширить категорию детей, для которых она предназначена. Закон начнет действовать уже с 1 января 2020 года. Напомним, что это не первое предложение Сергея Гапликова, которое должно повлиять на улучшение демографии в Коми.

Такое предложение главы Коми внесет в законопроект Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми. По словам руководителя Минтруда Коми Ильи Семяшкина, только повышение ежемесячного пособия на ребёнка позволит в два раза сократить глубину бедности в малоимущих семьях.

- По данным Научно-исследовательского финансового института, сейчас дефицит денежного дохода малоимущих семей Коми на одного члена семьи составляет 3770 рублей в месяц. При повышении детских пособий в среднем в 2 раза глубина бедности малоимущих семей с детьми может сократится наполовину, только благодаря этому решению, - пояснил Илья Семяшкин.

Помимо этого улучшить социальное положение семей поможет и расширение категории детей, на которых назначается эта мера поддержки. Сейчас ежемесячное пособие предоставляются малоимущим семьям для детей от рождения до 16 лет. На детей в возрасте до 18 лет оно назначается только, если ребёнок учится в школе.

По новому законопроекту пособие для малоимущих семей будет распространяться и на детей до 18 лет, независимо от того, учатся они в школе или проходят обучение в ссузе или вузе. «Это решение дополнительно охватит около 2,5 тысяч человек», - пояснил министр труда, занятости и соцзащиты региона.

Сейчас детское пособие в Коми составляет от 367,97 рубля до 1516,21 рубля, и на него начисляется районный коэффициент. Размеры пособия на ребёнка варьируются в зависимости от возраста ребёнка и категории получателей. Ежемесячно эти выплаты в Коми получает около 14,3 тысяч малоимущих семей, а пособие выплачивается на 24,6 тысячи детей. В этом году в бюджете Коми на эти цели заложено 288,2 млн рублей.

После изменений размеры ежемесячного пособия могут составить от 1000 рублей до 2200 рублей на ребёнка, на эти суммы также будет начисляться районный коэффициент. Выросшее пособие охватит и большее число детей - 27 тысяч человек. Годовые расходы бюджета региона на обеспечение этой меры поддержки превысят 550 млн рублей.

Законопроект, направленный на улучшение демографической ситуации в регионе, должен быть рассмотрен уже на сентябрьском заседании сессии Госсовета Коми.

Напомним, что буквально месяц назад, на июньской сессии Госсовета депутаты отклонили поправки в другой социально-значимый закон. Они решили не возвращать льготы на оплату детского сада для родителей дошколят.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми за рождение первенца планируется выдавать сертификат на 150 тысяч рублей

Эти деньги можно будет направить на погашение ипотеки (подробности)

"Депутаты, как вы будете отчитываться перед народом?" - парламентарий Сергей Артеев о льготах на детский сад

Госсовет Коми сохранил критерий нуждаемости для предоставления компенсации на оплату услуг дошкольных учреждений (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Коми назначили нового министра экономики
По восстановленному пути через станцию Керки уже проехали пять поездов
Движение поездов через станцию Керки восстановлено
Стало известно расписание авиарейсов в Печору и Инту, организованных в связи с аварией в Керки
В Усть-Куломском районе молния ударила в хлев и убила корову
На месте аварии на станции Керки подняли все вагоны с углем
Виновному в крушении грузового поезда в Керки грозит штраф до 300 тысяч рублей
Следственные органы о смерти депутата Алексея Чупрова: это не убийство
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи со сходом вагонов близ Керки
«Коми энергосбытовая компания» объяснила, почему важно вовремя передавать показания счетчиков.
Найден мертвым депутат Госсовета Коми Алексей Чупров
В Сыктывкаре «Лада» задним ходом сбила 81-летнюю пенсионерку