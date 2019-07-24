В Коми пособие на детей увеличат в 1,5-3 раза

В Республике Коми готовится законопроект по введению новых и улучшению действующих выплат и пособий семьям с детьми. По инициативе главы региона в Коми предлагается увеличить пособие на ребенка в 1,5-3 раза, а также расширить категорию детей, для которых она предназначена. Закон начнет действовать уже с 1 января 2020 года. Напомним, что это не первое предложение Сергея Гапликова, которое должно повлиять на улучшение демографии в Коми.

Такое предложение главы Коми внесет в законопроект Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми. По словам руководителя Минтруда Коми Ильи Семяшкина, только повышение ежемесячного пособия на ребёнка позволит в два раза сократить глубину бедности в малоимущих семьях.

- По данным Научно-исследовательского финансового института, сейчас дефицит денежного дохода малоимущих семей Коми на одного члена семьи составляет 3770 рублей в месяц. При повышении детских пособий в среднем в 2 раза глубина бедности малоимущих семей с детьми может сократится наполовину, только благодаря этому решению, - пояснил Илья Семяшкин.

Помимо этого улучшить социальное положение семей поможет и расширение категории детей, на которых назначается эта мера поддержки. Сейчас ежемесячное пособие предоставляются малоимущим семьям для детей от рождения до 16 лет. На детей в возрасте до 18 лет оно назначается только, если ребёнок учится в школе.

По новому законопроекту пособие для малоимущих семей будет распространяться и на детей до 18 лет, независимо от того, учатся они в школе или проходят обучение в ссузе или вузе. «Это решение дополнительно охватит около 2,5 тысяч человек», - пояснил министр труда, занятости и соцзащиты региона.

Сейчас детское пособие в Коми составляет от 367,97 рубля до 1516,21 рубля, и на него начисляется районный коэффициент. Размеры пособия на ребёнка варьируются в зависимости от возраста ребёнка и категории получателей. Ежемесячно эти выплаты в Коми получает около 14,3 тысяч малоимущих семей, а пособие выплачивается на 24,6 тысячи детей. В этом году в бюджете Коми на эти цели заложено 288,2 млн рублей.

После изменений размеры ежемесячного пособия могут составить от 1000 рублей до 2200 рублей на ребёнка, на эти суммы также будет начисляться районный коэффициент. Выросшее пособие охватит и большее число детей - 27 тысяч человек. Годовые расходы бюджета региона на обеспечение этой меры поддержки превысят 550 млн рублей.

Законопроект, направленный на улучшение демографической ситуации в регионе, должен быть рассмотрен уже на сентябрьском заседании сессии Госсовета Коми.

Напомним, что буквально месяц назад, на июньской сессии Госсовета депутаты отклонили поправки в другой социально-значимый закон. Они решили не возвращать льготы на оплату детского сада для родителей дошколят.

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