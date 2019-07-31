"Скорая помощь" не смогла добраться к больному в Седъюдор

В поселок Седъюдор Княжпогосткого района не смогла добраться карета "скорой помощи". Вчера обильными осадками был частично разрушен и подтоплен мост через речку Лекчевъю. В этой связи Седъюдор оказался без транспортной связи с "большой землей".

Вчера срочно понадобилась медицинская помощь жителю поселка Седъюдор. Мужчине попали в глаз опилки, когда он распиливал бревна. Супруга пострадавшего вызвала "скорую", но машина развернулась возле полуразрушенного моста. Медики в течение дня консультировали мужчину по телефону. По совету врачей супруга промывала ему глаз и обрабатывала зеленкой область вокруг больного места. Боль то угасала, то вновь усиливалась. Сегодня утром боль утихла, но орган зрения до сих пор воспален. Об этом "КП в Коми" сообщила глава сельского поселения "Мещура" Надежда Осш.

- Я держу связь с семьей пострадавшего. Сейчас жители Седъюдора оказались в изоляции. Мы принимаем все возможные меры, чтобы восстановить дорогу, - рассказала "КП в Коми" Надежда Осш, глава сельского поселения "Мещура".

В Седъюдоре нет фельдшерско-акушеского пункта, поэтому никто не мог оказать профессиональную медицинскую помощь пострадавшему. И сейчас мужчина придерживается курса лечения, который назначили ему по телефону.

Седъюдор находится в подчинении администрации Мещуры, расстояние между населенными пунктами составляет 15 километров. Медработники не готовы идти пешком на такое расстояние, а, тем более, перебираться через полуразрушенный мост.

Отметим, что поселок Мещура уже несколько дней отрезан от "большой земли", и это связано с высоким уровнем воды в реке Веслянка. Понтонная переправа не работает.

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