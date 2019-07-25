2019-07-25T09:51:02+03:00
Происшествия

Пассажирские поезда через станцию Керки, где сошли с рельсов 23 вагона, стали идти по графику

Северная железная дорога восстановила продажу билетов на все поезда дальнего следования
Наталия БЕШКАРЕВА
Поделиться:
Пассажиры задержанных из-за аварии в Керки поездов добрались до нужных станций с огромным опозданиемПассажиры задержанных из-за аварии в Керки поездов добрались до нужных станций с огромным опозданиемФото: Наталия БЕШКАРЕВА
Изменить размер текста:

Движение пассажирских поездов по Северной железной дороге ведется по обычному графику. Напомним, после аварии на станции Керки Сосногорского района Коми, когда 22 июля с рельсов сошли 23 вагона с углем, движение по этому участку было остановлено, а продажа билетов закрыта до 26 июля.

Как сообщает пресс-служба Северной железной дороги, сейчас по обычному расписанию едут все поезда, которые были задержаны 22-23 июля из-за происшествия на станции Керки. Это пассажирские поезда таких направлений, как

№ 90 Нижний НовгородВоркута;

№ 209 ЛабытнангиМосква;

№ 312 Новороссийск – Воркута;

№ 375 Воркута – Москва;

№ 376 Москва – Воркута.

На время восстановления железнодорожных путей в Керки пассажиров поездов переправляли через участок между Кожвой и Сосногорском, где обрушились пути, на специальных автобусах. С 24 июля все поезда дальнего следования, которые следовали по этому отрезку пути, вернулись к прежнему графику движения. Это касается поездов:

После восстановления путей на станции Керки продажу билетов на все поезда восстановили по обычному расписанию. Уточнить время прибытия поездов можно в Едином информационно-сервисном центре по телефону 8-800-775-00-00.

В Северной железной дороге уточнили, что движение поездов через станцию Керки восстановлено пока по одному пути. На двух соседних путях продолжаются работы и проводится укрепление основания пути, которое было подмыто после обильного ливня 22 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми 23 вагона с углем сошли с рельсов

Погибших и пострадавших нет (подробности)

«Успел проскочить!» За 20 минут до крушения товарняка станцию Керки проехал пассажирский поезд

Люди в соцсетях пишут, что пассажиры поезда родились в рубашке (подробности)

На месте аварии на станции Керки подняли все вагоны с углем

В ликвидации задействовано более 300 сотрудников Северной железной дороги (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В центре Сыктывкара в ДТП пострадал пятилетний малыш
Стоматологическая клиника выплатила сыктывкарцу миллион рублей
В Коми назначили нового министра экономики
По восстановленному пути через станцию Керки уже проехали пять поездов
Движение поездов через станцию Керки восстановлено
Стало известно расписание авиарейсов в Печору и Инту, организованных в связи с аварией в Керки
В Усть-Куломском районе молния ударила в хлев и убила корову
На месте аварии на станции Керки подняли все вагоны с углем
Виновному в крушении грузового поезда в Керки грозит штраф до 300 тысяч рублей
Следственные органы о смерти депутата Алексея Чупрова: это не убийство
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи со сходом вагонов близ Керки
«Коми энергосбытовая компания» объяснила, почему важно вовремя передавать показания счетчиков.
Найден мертвым депутат Госсовета Коми Алексей Чупров
В Сыктывкаре «Лада» задним ходом сбила 81-летнюю пенсионерку