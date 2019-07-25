Пассажирские поезда через станцию Керки, где сошли с рельсов 23 вагона, стали идти по графику

Движение пассажирских поездов по Северной железной дороге ведется по обычному графику. Напомним, после аварии на станции Керки Сосногорского района Коми, когда 22 июля с рельсов сошли 23 вагона с углем, движение по этому участку было остановлено, а продажа билетов закрыта до 26 июля.

Как сообщает пресс-служба Северной железной дороги, сейчас по обычному расписанию едут все поезда, которые были задержаны 22-23 июля из-за происшествия на станции Керки. Это пассажирские поезда таких направлений, как

№ 90 Нижний Новгород – Воркута;

№ 209 Лабытнанги – Москва;

№ 312 Новороссийск – Воркута;

№ 375 Воркута – Москва;

№ 376 Москва – Воркута.

На время восстановления железнодорожных путей в Керки пассажиров поездов переправляли через участок между Кожвой и Сосногорском, где обрушились пути, на специальных автобусах. С 24 июля все поезда дальнего следования, которые следовали по этому отрезку пути, вернулись к прежнему графику движения. Это касается поездов:

После восстановления путей на станции Керки продажу билетов на все поезда восстановили по обычному расписанию. Уточнить время прибытия поездов можно в Едином информационно-сервисном центре по телефону 8-800-775-00-00.

В Северной железной дороге уточнили, что движение поездов через станцию Керки восстановлено пока по одному пути. На двух соседних путях продолжаются работы и проводится укрепление основания пути, которое было подмыто после обильного ливня 22 июля.

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