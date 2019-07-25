2019-07-25T12:16:45+03:00
Общество

В Усинске продолжается строительство второго корпуса спорткомплекса «Югдом»

Объект возводится на средства компании «ЛУКОЙЛ» в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством Республики Коми.
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На строительстве дополнительного корпуса спорткомплекса «Югдöм» в Усинске уже завершены основные работы по возведению каркаса здания и подведены инженерные сети.На строительстве дополнительного корпуса спорткомплекса «Югдöм» в Усинске уже завершены основные работы по возведению каркаса здания и подведены инженерные сети.
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Ход строительства проинспектировали глава МО ГО «Усинск» – руководитель администрации Николай Такаев и заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» по связям с общественностью Евгения Лясковская.

Общая площадь здания по проекту составляет 3000 кв. метров. На первом этаже будет располагаться универсальный зал для игровых видов спорта с трибунами, на втором – зал для борьбы и бокса с раздевалками.

Сегодня в Усинске функционируют три спортшколы. В них тренируются более 2500 детей. Активно занимаются в секциях и взрослые. В последние годы в учреждениях стало катастрофически не хватать залов. Этот высокий показатель посещаемости дал толчок строительству многофункционального спортивного комплекса.

На сегодняшний день основные работы по возведению каркаса здания завершены, подведены инженерные сети. Строители принялись за внутренние отделочные работы. По словам руководителя подрядной организации, возведение комплекса идет по плану, сдача в эксплуатацию состоится в ближайшие месяцы.

Ход строительства проинспектировали глава Усинска Николай Такаев и замгендиректора ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» по связям с общественностью Евгения Лясковская.

Ход строительства проинспектировали глава Усинска Николай Такаев и замгендиректора ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» по связям с общественностью Евгения Лясковская.

– К нам обращались жители города с просьбой помочь решить вопрос с нехваткой залов для занятий спортом, - отметила Евгения Лясковская. – Считаю, что совместно с руководством города нашли замечательный вариант: строительство дополнительного корпуса спорткомплекса «Югдöм». Работы еще продолжаются, но уже сегодня можно сказать, что увиденное впечатляет. Здание очень просторное, с удобным расположением залов и других помещений, все достаточно функционально. Как и жители города, мы с нетерпением ждем открытия этого объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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