День ВДВ в Сыктывкаре 2019: как десантники отметят свой праздник

Стала известна программа праздника, посвященного 89-ой годовщине Воздушно-десантных войск России, которая пройдет 2 августа в Сыктывкаре в 2019 году.

В пятницу, 2 августа, на День ВДВ в столице Коми представителей самых брутальных войск ждут традиционные митинг у памятника "Скорбящий воин" и спортивные состязания на аэродроме в Корткеросе.

В 8.30 - крылатая пехота Сыктывкара соберется у Свято-Стефановского кафедрального собора, для проведения литургии.

В 10.00 - у памятника "Скорбящий воин" состоится официальное открытие праздника, а десантники возложат цветы к плитам с именами погибших.

По традиции действующих десантников и воинов запаса поздравит глава Коми. В 1988-89 годах Сергей Гапликов проходил службу в спецназе, роте разведки отдельной десантно-штурмовой бригады Главного разведывательного управления ВДВ и носит звание гвардии старшины запаса. Поэтому из солидарности с "голубыми беретами" он каждый год не упускает возможности поздравить их с Днем ВДВ.

В 11.00 - десантники и гости праздника отправятся на автобусах на аэродром в Корткерос.

В 12.30 - открытие праздника в селе Корткерос. Гостей в этот день ждет концерт «Крылатой гвардии Слава!», конкурса и множество спортивных состязаний.

С 13.30 до 15.00 - десантники смогут оценить уровень своей физподготовки, пройдя спортивное испытание «Комплекс ветерана ВДВ».

Он включает в себя армреслинг, поднятие бревна за 2 минуты, верхне-вычегодскую борьбу «Зумыд ош» в пяти весовых категориях, стрельбу из пневматической винтовки, метание ножей, сборку-разборку АК на время, метание гири на дальность и метание покрышки на точность.

С 13.30 до 14.00 - участницы конкурса «Материнский пирог - на десантный стол» покажут свое кулинарное мастерство, а затем лучших из них наградят призами.

С 15.00 -15.30 - команды устроят состязания в буксировке «Газели».

До 17 часов на аэродроме будут работать торговые палатки, детская площадка с электромобилями и батутами. На время взрослых состязаний развлечением детей займутся аниматоры. Весь день на аэродроме в Корткеросе можно будет пострелять в тире ДОСААФ, принять участие в военно-спортивной игра «Лазертаг» и подкрепиться на военно-полевой кухне.

Всех участников и гостей Дня ВДВ из Корткероса в Сыктывкара будут доставлять бесплатные автобусы. Они будут возвращаться из района в столицу Коми в 15, 16, 17 и 18 часов.

Официально праздник "крылатой пехоты" в Сыктывкаре завершится в шесть вечера.

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