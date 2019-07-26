Выходные в Сыктывкаре: от биеннале современного искусства до "Танцев на Театральной" и "ЧистоБега"

Последняя июльская неделя радует сыктывкарцев не только жарой, но и интересными событиями на выходных. Начать уик-энд можно с «Открытого микрофона» в клубе «Маяковский», продолжить с пользой для природы на «ЧистоБеге» и закончить «Танцами на Театральной». У любителей искусства на выходных тоже будет насыщенный график с выставкой «Полотно мира» и биеннале «Арт-коллаборации. Синтез искусств». Разносторонний и эстетский варианты отдыха можно соединить. Чтобы было проще это сделать, загляните в афишу событий с 26 по 28 июля.

Участникам "ЧистоБега" расскажут какой мусор подлежит переработке, а какой - нетФото: Дарья ЮДИНА

ЧТО: В Сыктывкаре впервые пройдет «ЧистоБег» — мероприятие, на котором раздельный сбор мусора будет сочетаться с бегом трусцой. Участникам эколого-спортивного мероприятие предложат на выбор два маршрута — «Спортивный» и «Семейный». На каждом маршруте будет по три победителя. Для участия нужна предварительная регистрация.

ГДЕ: Парковая зона на улице Славы в Эжве.

КОГДА: 27 июля в 12 часов.

На "Арт-коллаборации. Синтез искусств" можно увидеть разные по жанру и стилю работыФото: Алиса КОЗЛОВА

ЧТО: На этой неделе в столице Коми развернулось биеннале «Арт-коллаборации. Синтез искусств». Биеннале удивляет своими цифрами: 150 художников из девяти регионов России представят сыктывкарцам весь спектр современного искусства на семи площадках. Пока работают не все площадки и у горожан есть время, чтобы обойти те, что уже открылись. На выходных погрузиться в многообразие жанров и стилей можно будет в трех местах: в Национальной галерее, в ТРЦ «Парма» и в «Югоре». Уникальную возможность упускать нельзя: на биеннале приехали художники, работы которых сложно увидеть даже в Москве и в Санкт-Петербурге.

ГДЕ: Национальная галерея Республики Коми (Улица Кирова, 44), Центр культурных инициатив «Югор» (Улица Горького, 2), ТРЦ «Парма» (Улица Коммунистическая, 50).

КОГДА: Все выходные. «Югор» — с 11 до 18 часов, «Парма» — с 10 до 22 часов, Нацгалерея Коми — с 10 до 18 часов.

ЧТО: Клуб «Маяковский» на один вечер откроет свою сцену для всех желающих. На «Открытом микрофоне» можно будет выступить со стендапом, стихотворением, песней. Микрофонами и прочей техникой участников обеспечат.

ГДЕ: Клуб «Маяковский» (Улица Первомайская, 70).

КОГДА: 26 июля в 22 часа 30 минут.

ЧТО: Зажечь себе настроение можно «Танцами на Театральной». Приятная музыка, танцующие парочки и свежий воздух переключат вам «минор» на «мажор», даже если будете сидеть на скамейке. Вход на open air свободный.

ГДЕ: Театральная площадь.

КОГДА: 28 июля с 18 до 20 часов.

ЧТО: Эксперты Национального музея Республики Коми привезли из села Керчомья Усть-Куломского района настоящий клад с удивительными находками, которые составили экспозицию выставки «Полотно мира». В числе исторических сокровищ потайной амбарный замок и звучное трепало. По ним, а также по другим экспонатам можно проследить не только историю коми народа, но и истории отдельных семей: большая часть собранных за экспедицию вещей — реликвии рода.

ГДЕ: Национальный музей Республики Коми (Улица Коммунистическая, 9).

КОГДА: 27 июля с 10 до 18 часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре впервые прошел туристический сплав для людей с инвалидностью: фоторепортаж

Нестандартный поход готовился почти год (подробности)

День ВДВ в Сыктывкаре 2019: как десантники отметят свой праздник

"Голубые береты" будут состязаться в метании покрышек и буксировке газели (подробности)