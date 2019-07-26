2019-07-26T11:48:58+03:00
Общество

Покалеченного щенка из Коми осмотрели врачи в Санкт-Петербурге: нужна помощь

Зооволонтеры объявили сбор денег для оплаты услуг врачей и покупку билетов на поезд
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива зооволонтеровФото из архива зооволонтеров
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Многострадального щенка по имени Дуся осмотрели ветеринары в Санкт-Петербурге. Покалеченной малышке, у которой из-за огнестрельного ранения не работают задние лапки, назначили курс реабилитации. Зооволонтеры объявили срочный сбор для оплаты услуг врачей и билетов до Сыктывкара.

Зоозащитница Илона Соколова в соцсетях подробно пишет о состоянии Дуси и ее шансах встать на лапы. Хорошая новость в том, что у собаки можно выработать так называемую спинальную походу — это походка на рефлексах, с задействованием всех лап.

- Дуся побывала у реабилитолога и сейчас направляется снова к терапевту. Реабилитолог сообщила, что Дусе нет необходимости оставаться в Санкт-Петербурге, а это значит, что во вторник после повторной консультации Дуся с Илоной отправятся домой. Вторник — это крайний срок отбытия из Санкт-Петербурга, так как отпуск сопровождающего подошел к концу. 1 августа необходимо возвращаться к работе, - сообщает группа защиты и помощи бездомным животным «Друг вокруг».

Объявлен срочный сбор, чтобы транспортировать Дусю до Сыктывкара. Правила РЖД гласят, что при перевозке крупной собаки необходим выкуп всего купе, а сумма немаленькая — 20 226 руб. Так же необходимы пеленки, оплата транспорта, еда и оплата услуг реабилитолога.

Фото - скрин

Фото - скрин

- Конечно, это не все, но сейчас это то, что не терпит отлагательств. Ориентировочная сумма к сбору 40 000 руб. Билеты на поезд тают на глазах, а нам нужно целое купе! Очень просим оперативной помощи! - пишут зооволонтеры.

Реквизиты СБ 5336 6903 4511 6653, Мариана Михайловна Г. телефон: +79121420632 (привязан к карте), не забывайте ставить пометку «Для Дуси». Вся информация и финансовый отчет в группе.

Напомним, что за последние два месяца на долю Дуси выпало немало. Щенок даже стал эпицентром межрегионального конфликта, о чем вы можете прочитать тут и тут.

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Сейчас щенок по имени Дуся находится в Санкт-Петербурге, малышку ждет обследование в ветеринарной клинике (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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