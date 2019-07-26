Сыктывкарцы утверждают, что набережная сделана из пенопласта

Сыктывкарцы через сайт PG11 утверждают, что набережная в столице Коми сделана из пенопласта. Наблюдение они подкрепили фото и видео. Мы спросили у администрации столицы, откуда в бетонных плитах взялся пенопласт.

Наблюдательные сыктывкарцы предположили, что для строительства берегоукрепительных сооружений применялись полистирольные блоки. Горожане недоумевают, зачем их использовали для строительства набережной. Дело в том, что попадание влаги на этот вид строительного материала противопоказано.

Однако в мэрии утверждают, что полистирольные блоки при устройстве берегоукрепительных сооружений не применялись.

- На фото, ставших поводом для запроса, видны пенопластовые вкладыши в области так называемых стыковочных скоб, которые необходимы для захвата, перемещения и монтажа железобетонных плит, - объяснили в администрации Сыктывкара.

В ведомстве добавили, что железобетонные плиты изготовлены в строгом соответствии с ГОСТами. Согласно технологии, небольшие пенопластовые вкладыши применяется для фиксации стыковочных скоб в форме, в которой отливают железобетонную плиту. Это необходимо для сохранения работоспособного состояния элементов конструкции и предотвращение вытекания цементного молочка (водно-цементная смесь, которая разведена до жидкого состояния) при отливке плиты. На работоспособность и прочность плиты пенопластовые вкладыши никак не влияют.

Кстати, в это воскресенье набережная подверглась «бомбардировке» сильного ливня, который повредил ступени и конструкции набережной. Сейчас она действительно представляет собой грустное зрелище. Вчера, 25 июля, мы прогулялись по набережной и запечатлели участки размыва щебня.

На многих участках берегоукрепительных сооружений размыло щебеньФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Картину дополняет зарастающий полевой травой и местами заболоченный газон.

Набережная зарастает травойФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Набережная местами весьма заболоченаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Однако это не особо волнует горожан, которые расстилают пледы, раздеваются до купальников и загорают на набережной с раннего утра.

Сыктывкарцы не замечают несовершенства мэрииФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

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