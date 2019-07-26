Коми энергосбытовая компания лучшие УК и ТСЖ наградит сертификатами на благоустройство

В июне АО «Коми энергосбытовая компания объявила о начале акции «Лучшая управляющая компания/лучшее товарищество собственников жилья».

Три жилищные организации, набравшие по итогам наибольшее количество баллов, будут признаны лучшими. Победителей наградят сертификатами на благоустройство общедомового имущества номиналом на 150 000, 100 000 и 50 000 рублей.

Один из главных критериев отбора - отсутствие задолженности за энергоресурсы на начало августа 2019 года. Таким образом компания дает шанс стать образцовой и побороться за главный приз абсолютно всем управляющим компаниям и товариществам собственников жилья.

Помимо этого, комиссия оценит участников и по другим критериям: уровню оснащенности обслуживаемых МКД общедомовыми приборами учета, своевременности передачи показаний ОДПУ, наличию подписанных актов приема-передачи.

Станьте первыми! Именно ваша компания может получить подарок для всего дома! Если у вас есть задолженность, поторопитесь скорее ее погасить, ведь до подведения итогов первого этапа осталось всего 5 дней!

Подробности акции на сайте www.komiesc.ru в разделе «Акции».