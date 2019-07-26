В усинском аэропорту завершены основные работы по ремонту «взлетки»

На ремонт взлетно-посадочной полосы компания «ЛУКОЙЛ» выделила 250 миллионов рублей в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством Республики Коми. Около месяца потребовалось подрядной организации, чтобы обновить асфальтовое покрытие на протяжении 1 200 метров – это около половины всей «взлетки».

С итогами основных ремонтных работ ознакомились глава городского округа - руководитель администрации Усинска Николай Такаев и заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми Евгения Лясковская.

Качественное асфальтобетонное покрытие – это безопасность полетов как пассажирских, так и грузовых воздушных судов. Полоса в целом не ремонтировалась с начала работы аэропорта более 40 лет назад, обновлялись только отдельные участки. Кстати, примененную на этот раз технологию укладки асфальта в аэропорту высоко оценил Николай Такаев – не исключено, что в будущем ее применят и при ремонте автодорог.

Надо отметить, что, несмотря на масштабные работы, аэропорт не закрывался для пассажиров. Как отметил директор филиала АО «Комиавиатранс» «Аэропорт Усинск» Александр Туркин, было только скорректировано расписание рейсов, так как подрядчики попросили дать им возможность работать 21 час в сутки. Поэтому аэропорт открывался для воздушных судов на оставшиеся три часа. Эти меры, а еще «белые ночи» и позволили провести ремонт качественно и в короткие сроки. 10 июля аэропорт начал работать в обычном режиме, сейчас подрядная организация завершает ряд сопутствующих работ.

Николай Такаев выразил признательность главе региона Сергею Гапликову и компании «ЛУКОЙЛ», которые нашли возможность учесть потребность в ремонте усинского аэропорта в соглашении о сотрудничестве.

- Взлетно-посадочную полосу было необходимо привести в порядок. В 2021 году аэропорт должен пройти сертификацию, а без качественного покрытия взлетно-посадочной полосы это было бы непросто, - заметил руководитель муниципалитета.

С итогами ремонтных работ на взлетной полосе Усинска ознакомились глава Усинска Николай Такаев и зам. генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми Евгения Лясковская.

– Авиасообщение – важнейшее звено транспортной системы для нашего города, оторванного от «большой земли». Чтобы удобные и скоростные воздушные перевозки продолжали к тому же оставаться для усинцев безопасными и бесперебойными, и было принято совместное решение о ремонте взлетной полосы, - отметила Евгения Лясковская.