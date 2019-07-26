2019-07-26T15:03:11+03:00
Общество

Очередной широкий жест: для детей из многодетных семей в Коми увеличат пособие на проезд

За неделю в республике объявили о четырех мерах поддержки, направленных на улучшение демографической ситуации
Наталия БЕШКАРЕВА
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Ежемесячное пособие на проезд детям из многодетных семей увеличат с 242 до 500 рублей в месяц.Ежемесячное пособие на проезд детям из многодетных семей увеличат с 242 до 500 рублей в месяц.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Глава Коми 26 июня внес очередное предложение для законопроекта демографических инициатив, которое депутаты Госсовета РК должны будут рассмотреть на сессии в сентябре. Он поручил увеличить размер пособия на проезд школьников из многодетных семей в два раза.

Напомним, на этой неделе Сергей Гапликов выступил с целым рядом мер поддержки семей с детьми в Коми. 23 июля он принял решении о выделении 150 рублей при рождении первого ребенка, 24 июля предложил увеличить социальные выплаты на детей в 1,5-3 раза и поднял возраст их получателей до 18 лет, 25 июля поручил увеличить число получателей льгот за детский сад.

Новая мера поддержки касается размера ежемесячного пособия на проезд детям из многодетных семей. Его планируют поднять с 242 до 500 рублей. Нынешнего регионального пособия недостаточно, чтобы многодетная семья покрыла полную стоимость социального проездного билета в 350 рублей.

- Многие многодетные семьи используют пособие на проезд своих детей-школьников для приобретения социального проездного. Сейчас размер пособия не покрывает всей стоимости проездного билета. Пособия, которое увеличат до 500 рублей в месяц, хватит на полную оплату социального проездного. Это даст возможность детям из многодетных семей добираться общественным транспортом не только до школы, но и на внеклассные занятия – кружки или секции, - сказал руководитель Минтруда Коми Илья Семяшкин.

Сейчас в республике пособие на проезд получают 11059 школьников из многодетных семей, а на предоставление им пособия на проезд из бюджета Коми выделяется около 32 миллиона рублей. Если предложение главы региона будет принято Госсоветом, то в 2020 году на эти цели будет направлено более 72 миллиона рублей. Такие данные предоставило министерство труда Коми.

Четыре меры поддержки семей с детьми, которые на этой неделе предложил глава Коми, должны повлиять на рост рождаемости в республике. Депутаты Госсовета РК и правительство региона должны их совместно проработать и представить Сергею Гапликову до 14 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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