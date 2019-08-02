Печорцы сами выберут дороги, которые будут отремонтированы в первую очередь

Жителям Печоры предоставили возможность cформировать программу дорожно-ремонтных работ. Администрация муниципалитета проводит народное голосование, чтобы учесть мнение горожан при составлении списка дорожных участков, которые будут приведены в порядок в первую очередь.

В Печоре дороги качественно не ремонтировались почти 20 лет. В этом году в городе началась беспрецедентная по масштабам дорожно-ремонтная кампания. Дожди затрудняют проведение работ, но все же на отдельных участках улиц удается обновить асфальт. На эти цели из муниципального бюджета выделено 33 миллиона рублей. Ещё 70 миллионов рублей – средства сертификата на благоустройство, который вручил Глава Республики Коми Сергей Гапликов по случаю 70-летия города.

На днях мэр Печоры Наталья Паншина встречалась с главой Коми Сергеем Гапликовым. По итогам рабочей беседы было принято решение разработать отдельную региональную программу по ремонту дорог в Печоре. Она будет рассчитана на 2020-2022 годы, сообщает официальный портал Коми.

В рамках программы до 1 октября объявлено народное голосование по выбору дорог, которые будут отремонтированы в ближайшие три года.

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