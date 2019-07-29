В Воркуте батон стоит больше 100 рублей

Воркутинцы публикуют в соцсетях запредельные ценники на 450-грамовый особый батон от местного хлебокомбината, который стоит 109 рублей 90 копеек. Мэр заполярного города Валерий Гурьев объясняет, почему так произошло.

- По информации руководства хлебокомбината, цена указанного хлеба в магазине при предприятии стоит 70,7 рублей. Но предприниматели города устанавливают наценку на отпускную цену примерно до 15% (цена в магазине - примерно до 75 рублей). Магазины федеральных сетей устанавливают свою наценку, - сообщает Игорь Гурьев в соцсетях.

В соцсетях люди изрядно «проехались» по качеству дорогого хлеба. Они пишут, что «вкус отвратительный, есть невозможно». Другие горожане с этим не согласны, по их мнению, местный хлеб самый вкусный, не радуют лишь цены.

Кроме всего прочего, у людей закрались опасения, что воркутинский хлебокомбинат скоро закроется, а высокие цены на хлеб — это первый звоночек. Воркутинцы перечисляют потерянные производства - молокозавод, хладокомбинат, пивзавод. Они бы не хотели, чтобы хлебокомбинат постигла такая участь.

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