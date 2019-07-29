Ухтинцы собирают деньги на установку колеса обозрения с подсветкой и кабинами с климат-контролем

Ухтинский энтузиаст Юрий Фролов предлагает жителям города восстановить колесо обозрения в городском парке культуры и отдыха. Амбициозную идею — построить аттракцион на народные деньги - он озвучил в группе «Колесо обозрения в Ухте».

В парке раньше красовалось колесо обозрения, но аттракцион обветшал, его демонтировали. Ухтинец Юрий Фролов мечтает, что в городе, который называют «жемчужиной севера», вырос новый аттракцион — выше и красивее своего предшественника: с яркой подсветкой, с кабинами, в которых предусмотрен климат-контроль.

Проблема в том, что государство пока не собирается выделять деньги на воплощение смелой задумки. Поэтому горожанин решил, что возможно собрать деньги на возведение колеса обозрения с помощью ежемесячных пожертвований.

Уже создан специальный сайт в поддержку проекта, на котором будет организован счетчик собранных средств. Посетители ресурса могут в режиме реального времени следить за сбором. Колесо обойдется приблизительно в 100 млн, стоимость будет зависеть от комплектации. В любой случае, высота аттракциона и его внешний вид определится после народного обсуждения.

Вот на этом месте, как предполагает автор проекта, можно установить аттракцион

- Вы только представьте, над Ухтой возвышается величественное сооружение, оформленное красивейшей иллюминацией, оснащенное комфортабельными кабинами с климат-контролем и остеклением. Аттракцион будет рассчитан на то, чтобы работать в круглогодичном режиме, - пишет автор проекта.

Кстати, в Сыктывкаре тоже собирались установить колесо обозрения. Мэрия опубликовала соответствующую заявку на сайте госзакупок. Правда, желающий возвести аттракцион в Кировском парке столицы так и не нашлось.

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Сейчас рассматривается вопрос о другом месте для аттракциона (подробности).