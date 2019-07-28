2019-07-28T13:40:06+03:00
Общество

Спортсменка из Коми стала чемпионкой России по летнему биатлону

Это уже второе «золото», которое получила Лапина
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Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Республики КомиФото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Республики КомиФото: из открытых источников
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Спортсменка из Коми Юлия Лапина стала чемпионкой России по летнему биатлону. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства физической культуры и спорта.

Соревнования проходили в Тюмени. Лапина преодолела пятикилометровый суперспринт за 17 минут 55,8 секунды. В тот день это был лучший результат среди юниорок. Второе место заняла Анна Григорьева из Красноярского края, а третье – Арина Пантова из Тюменской области.

Это уже второе «золото» Лапиной, добытое в Тюмени. Ранее она победила в спринте на 7,5 километров. По итогам соревнований в Тюмени будет сформирована команда России для участия в чемпионате и первенстве мира по летнему биатлону. Соревнования пройдут в белорусских Раубичах в конце августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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