Спортсменка из Коми стала чемпионкой России по летнему биатлону

Спортсменка из Коми Юлия Лапина стала чемпионкой России по летнему биатлону. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства физической культуры и спорта.

Соревнования проходили в Тюмени. Лапина преодолела пятикилометровый суперспринт за 17 минут 55,8 секунды. В тот день это был лучший результат среди юниорок. Второе место заняла Анна Григорьева из Красноярского края, а третье – Арина Пантова из Тюменской области.

Это уже второе «золото» Лапиной, добытое в Тюмени. Ранее она победила в спринте на 7,5 километров. По итогам соревнований в Тюмени будет сформирована команда России для участия в чемпионате и первенстве мира по летнему биатлону. Соревнования пройдут в белорусских Раубичах в конце августа.