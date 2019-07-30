2019-07-30T11:11:30+03:00
Общество

Новая рецептура: в Корткеросе продавался хлеб с комарами

Буханка «с биодобавками» до потребителя не дошла
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Мария К./соцсетиФото Мария К./соцсети
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В одном из корткеросских магазинов продавался хлеб с комарами. Местная жительница Мария К. выставила в соцсети фото буханки «с биодобавками».

Обитатели соцсетей дружно вступились за сторожевский хлеб. По их мнению, он вкусный, а пекут его «ответственные девчата». Фото они расценили, как вброс для очернения репутации хлебопекарни.

Однако хлеб с комарами действительно имел место. В сторожевской хлебопекарне в курсе ситуации. Предприятие признает, что «комариная буханка» - это недоработка компании. Но до потребителя она не дошла.

Целый рой комаров нашел последнее пристанище в хлебе

Целый рой комаров нашел последнее пристанище в хлебе

- Это недоработка хлебопекарни. Хлеб попал на прилавки магазина, но продавцы, увидев комаров, его не приняли, отправили обратно в пекарню. Бдительные покупатели или сотрудники магазина сфотографировал брак и выставили в соцсети, - объяснили «Комсомольской правде в Коми».

Кстати, вчера мы писали о «золотом» хлебе в Воркуте. В заполярном городе батон от местного хлебокомбината стоит 109 рублей. Градоначальник Игорь Гурьев отметил, что во взлете цен виновата наценка торговых сетей.

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Люди опасаются, что через два дня в магазинах не будет продуктов (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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