2019-07-30T12:25:02+03:00
Общество

В Микуни в заброшенном бараке дети нашли предмет, похожий на зенитный снаряд

Перепуганные ребята сообщили об этом сотруднику полиции
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива Комсомольской правдыФото из архива Комсомольской правдыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Микуни в заброшенном бараке на улице Путейной, 2 дети нашли предмет, который похож на зенитный снаряд. Перепуганные ребята сообщили об этом сотруднику полиции. Сейчас на месте работают эксперты.

- Участковый шел на работу. У нему подбежали дети с криком: «Дядя, в сарае — бомба». В старом заброшенном бараке сотрудник правоохранительных органов действительно увидел предмет, похожий на снаряд. Сейчас на месте работают эксперты, - рассказали в МВД по Коми.

Здание оцеплено, проводится проверка. В скором времени станет ясно является ли предмет боеприпасом или муляжом.

Кстати, недавно мы писали, что в Сыктывкарский горсуд пытались пронести муляж гранаты. Искусственную бомбу выявили судебные приставы, дежурившие у дверей здания. Тогда в оперативные сроки к суду прибыли спецслужбы, которые оцепили здание со всех сторон.

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Сейчас специалисты выясняют, кому принадлежит эта опасная находка и как она попала в реку (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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