В Микуни в заброшенном бараке дети нашли предмет, похожий на зенитный снаряд

В Микуни в заброшенном бараке на улице Путейной, 2 дети нашли предмет, который похож на зенитный снаряд. Перепуганные ребята сообщили об этом сотруднику полиции. Сейчас на месте работают эксперты.

- Участковый шел на работу. У нему подбежали дети с криком: «Дядя, в сарае — бомба». В старом заброшенном бараке сотрудник правоохранительных органов действительно увидел предмет, похожий на снаряд. Сейчас на месте работают эксперты, - рассказали в МВД по Коми.

Здание оцеплено, проводится проверка. В скором времени станет ясно является ли предмет боеприпасом или муляжом.

Кстати, недавно мы писали, что в Сыктывкарский горсуд пытались пронести муляж гранаты. Искусственную бомбу выявили судебные приставы, дежурившие у дверей здания. Тогда в оперативные сроки к суду прибыли спецслужбы, которые оцепили здание со всех сторон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В реке в Воркуте нашли сумку с боеприпасами

Сейчас специалисты выясняют, кому принадлежит эта опасная находка и как она попала в реку (подробности).