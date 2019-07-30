В Нившере, где мост ушел на дно вместе с большегрузами, собирают деньги на его восстановление

Местные жители сообщают, что в Нившере начали сбор средств на восстановление моста. Правда, инициатива не встретила воодушевления, рассказали «Комсомольской правде в Коми» в местной администрации.

В местном магазине из добрых побуждений жители оставили письмо с просьбой скинуться деньгами для восстановления моста. Но люди на него не отреагировали, ведь строительство моста требует огромных средств, их невозможно собрать силами нившерцев.

Сторожилы рассказывают, что такого потопа в Нившере не было с 1951 года. Да и то, полвека назад водная стихия захлестнула дворы весной, а не летом.

- Местные предприниматели потеряли всю технику. Авто до сих пор погребены под толщей воды, которая продолжает прибывать из-за дождей. За помощью обратились к республиканским властям, они сейчас ситуацию рассматривают, - рассказала глава поселения Нина Изъюрова.

Нина Степановна добавила, что вся жизнь села Нившера связана с затонувшим мостом, который местные называли народным. Много лет предприниматели возводили его на собственные средства. Мост связывал людей с грибными и ягодными местами, лесозаготовками, кладбищем.

Напомним, что грустная история о том, как местные предприниматели выставили на мост большегрузы, чтобы его не снесло водой, облетела всю Россию. Но народная смекалка не спасла, природа перехитрила людей — мост утонул вместе с техникой.

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