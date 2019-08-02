Появились фото, как на сыктывкарской стеле устанавливают неоновую ленту за 1,3 млн рублей

Скоро стела в центре Сыктывкара засияет голубым неоном за 1,3 млн рублей. Иллюминацию на монументе трудовой славы начали устанавливать на этой неделе. Захватывающие снимки с 20-метровой высоты во время проведения работ сделали Сергей Тиранов и Людмила Игушева.

Специалисты компании «Светсервис» на этой неделе начали монтировать на стеле неоновую ленту длиной 525 метров. Монумент трудовой славы после обновления будет подсвечен голубым светом. Все работы по условиям контракта должны завершиться к 16 августа.

- Будет на нашей стеле новая красивая синяя подсветка. Это ж вроде как северное сияние, - говорят промышленные альпинисты.

Напомним, что украшение иллюминацией одного из символов столицы Коми обошлось мэрии Сыктывкара в 1 млн 314 тысяч рублей.

Фото Людмилы Игушевой и Сергея Тиранова

Фото Людмилы Игушевой и Сергея Тиранова

Фото Людмилы Игушевой и Сергея Тиранова

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