Под Сосногорском на месте разрушенного ливнем моста строят временный переезд

В Сосногорском районе на месте разрушенного моста началось строительство временного переезда на 25 километре зимней автодороги «Керки — Том».

Напомним, железобетонная конструкция моста через реку Большой Войвож не выдержала напора проливных дождей. Из-за приостановки движения на этом участке жители поселков Том, Койю, Кортаель (Ижемский район), а также Кедвавом и Поромес (Ухтинский район) оказались отрезанными от "большой земли".

Сразу после поступления сигнала об обрушении моста на место выехали специалисты районной администрации, оценили разрушения и составили смету на ремонт. Сейчас, когда вода в реке спала, на место выехал подрядчик, с которым муниципалитет заключил контракт на обустройство временного переезда. По предварительным прогнозам, справиться с задачей можно в течение недели.

Добавим, подмыв моста на сосногорском участке не единственный по всей автодороге. В июле этого года был смыт временный деревянный настил, установленный после весеннего паводка на ухтинском участке дороги через реку Вылыс Койю. После восстановления движения на 25-километре автодороги появится возможность приступить к ремонту моста через реку Вылыс Койю.

Об этом сообщается на сайте администрации Сосногорска.