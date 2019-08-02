В усинских селах Щельябож и Мутный Материк на средства компании "ЛУКОЙЛ" построили врачебные амбулатории

Завершено возведение зданий медицинских учреждений с палатами дневного стационара, построенных в двух отдаленных усинских селах на средства компании «ЛУКОЙЛ».

Существующие в Щельябоже и Мутном Материке амбулатории уже не могут обеспечить качественное медицинское обслуживание жителей сел и близлежащих к ним деревень. Учреждения располагаются в деревянных зданиях постройки 70-80-х годов прошлого века, дома обветшали, помещения не соответствуют современным стандартам.

Фото пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

- Сохранить здоровье людей, тем более живущих в непростых условиях Крайнего Севера, - это приоритетная задача как для руководства региона и муниципалитетов, так и для нашей компании. Тем более Щельябож и Мутный Материк – это отдаленные села, а их жителям качественная медицинская помощь требуется, что называется, здесь и сейчас. Поэтому строительство новых современных амбулаторий и было предусмотрено в действующем соглашении о сотрудничестве между правительством Республики Коми и компанией «ЛУКОЙЛ», - комментирует заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по связям с общественностью Евгения Лясковская.

По словам исполнительного директора компании-подрядчика Павла Черепанова, новые врачебные амбулатории в селах практически готовы принимать пациентов. Завершены все строительные работы, завезено оборудование, благоустроена прилегающая территория. Идет оформление документов для ввода зданий в эксплуатацию.

Фото пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В каждой амбулатории есть стоматологический и физиотерапевтический кабинеты, палата дневного стационара. Здания выполнены из современных материалов и полностью автономны. Они оснащены дизельными генераторами, которые в случае отключений в электросети автоматически запустятся и обеспечат бесперебойное энергоснабжение. Предусмотрено автономное водоснабжение и локальные очистные сооружения.

В амбулаториях созданы условия для маломобильных пациентов: установлены пандусы, оборудованы специализированные санузлы.

Кроме того, в ближайшие месяцы в Щельябоже сдадут и двухквартирный дом под служебное жилье для медицинских работников. Сейчас созданные для них условия проживания оставляют желать лучшего, но скоро они переедут в новые квартиры.