Уроженца Коми арестовали за ролик, в котором он изображал сотрудника ГИБДД

Суд в Москве арестовал на восемь суток актера театра «Современник», уроженца Прилузского района Коми Дмитрия Смолева, который снялся в ролике в форме сотрудника автоинспекции. Его признали виновным в незаконном ношении полицейской формы и мелком хулиганстве, «Радио Свобода» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Москве.

В ролике, который ранее появился в соцсетях, актёр, одетый в полицейскую форму, изображает пьяного сотрудника ГИБДД. Полиция начала поиски снявшегося в ролике, посчитав, что он «дискредитирует органы внутренних дел», пишет агентство «Москва». Сотрудники ГИБДД вместе с полицейскими района Якиманка выяснили, что в видео снялся 37-летний актер «Современника».

«За этот анонимный ролик его искали неделю, выясняли личность, проводили опознания. Выяснили, опознали, приехали в театр и с репетиции увезли», – написал в Фейсбуке культурный обозреватель Слава Шадронов. Смолев был задержан накануне вечером прямо перед спектаклем «Дюма», в котором он должен был играть. Режиссёр постановки Михаил Ефремов сообщил о задержании актёра зрителям перед началом спектакля, роль Д'Артаньяна исполнил другой актёр.

Актера Современника отправили под административныи арест на восемь суток.

Кстати, в ноябре мы брали у Дмитрия Смолева интервью, когда театр «Современник» гастролировал в столице Коми.

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