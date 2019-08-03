В Коми назвали средний размер взятки

За первую половину 2019 года средний размер взятки в Коми составил 334,5 тысячи рублей. Об этом сообщил прокурор республики Сергей Бажутов.

По его словам, среди все коррупционных преступлений большая часть приходится на тяжкие и особо тяжкие. Глава ведомства отметил, что их число которых увеличилось вдвое. Самые распространенные преступления – это дача и получение взяток. За полгода было выявлено 50 таких эпизодов.

– Число таких преступлений в крупном и особо крупном размере увеличилось с 18 до 26, а средний размер взятки вырос на 27 процентов до 334 с половиной тысячи рублей, – рассказал прокурор Коми.

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