2019-08-04T16:43:31+03:00
Общество

Сыктывкарские баскетболистки стали чемпионками мира

Они выиграли соревнования в составе российской сборной
Поделиться:
Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Коми.=Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Коми.=Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Сыктывкарские баскетболистки победили на чемпионате мира среди ветеранов, который проходил в финском городе Эспоо. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Коми.

В финале российские спортсменки боролись за медали в категории 40+ со сборной России. С самого начала матча представительницы нашей страны уверенно лидировали в счете. Первая четверть завершилась со счетом 26-5, а вся игра – 75-37.

В составе национальной сборной выступали две жительницы Сыктывкара. В финале показали себя ассистент главного тренера столичного клуба «НИКА» Ольга Доронина и бывший игрок команды Светлана Урбонас. Доронина принесла команде 13 очков, а Урбонас – 8.

Спортсменок поздравил в Instagram министр физической культуры и спорта Коми Николай Бережной. Он отметил, что выступление Дорониной и Урбонас показывает, что в республике есть сильная баскетбольная школа. Бережной выразил надежду на то, что молодые спортсмены также будут прославлять регион.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Баскетболистки сыктывкарской "Ники" сразятся за путевку в плей-офф Кубка России

В Сыктывкаре стартует первый этап кубка России по баскетболу (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Сыктывкаре «пятерка» сбила восьмилетнюю девочку
В Ухте из-за сигареты горела квартира в пятиэтажке
Ночью в Сыктывкаре подожгли иномарку
Ухтинку обокрал мошенник, представившийся сыном
В Прилузье мотоциклист покусал инспектора ДПС
В Сыктывкаре высадили метровые ели
В реке под Усинском утонул КамАЗ
В Воркуте подожгли подъезд пятиэтажки
Big Data МегаФона помогла ускорить 4G в Республике Коми
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»
Сыктывкарцы на сутки останутся без воды
Первые выходные августа в Коми будут дождливыми
Московские мошенники нашли жертв в Ухте через сайт "Авито.ру"
Взаперти с трупом: сыктывкарец двое суток провел в квартире с телом убитого друга
В Сыктывкаре в многоквартирном доме произошел хлопок газа
«Ростелеком» организовал 21 точку доступа в интернет по программе УЦН в Республике Коми
Получившая грант в полмиллиона рублей сыктывкарка объявила кастинг для документального фильма