Сыктывкарские баскетболистки стали чемпионками мира

Сыктывкарские баскетболистки победили на чемпионате мира среди ветеранов, который проходил в финском городе Эспоо. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Коми.

В финале российские спортсменки боролись за медали в категории 40+ со сборной России. С самого начала матча представительницы нашей страны уверенно лидировали в счете. Первая четверть завершилась со счетом 26-5, а вся игра – 75-37.

В составе национальной сборной выступали две жительницы Сыктывкара. В финале показали себя ассистент главного тренера столичного клуба «НИКА» Ольга Доронина и бывший игрок команды Светлана Урбонас. Доронина принесла команде 13 очков, а Урбонас – 8.

Спортсменок поздравил в Instagram министр физической культуры и спорта Коми Николай Бережной. Он отметил, что выступление Дорониной и Урбонас показывает, что в республике есть сильная баскетбольная школа. Бережной выразил надежду на то, что молодые спортсмены также будут прославлять регион.

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