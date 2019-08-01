Валерий Леонтьев поддержал флешмоб в защиту горящих лесов Сибири

Легендарный певец и наш земляк Валерий Леонтьев поддержал интернет-флешмоб в защиту горящих лесов Сибири.

Фото: скрин личной страницы Валерия Леонтьева в соцсети "Инстаграм"

На своей странице в соцсети "Инстаграм" артист опубликовал картинку лесного пожара и спасающихся животных. Картину сопровождает песня из репертуара Леонтьева "Пожар", которую солист исполнял в 1983 году, а также хэштеги #потушитепожарысибири #пожар #другойземлинебудет. Отметим, что последний хэштег является измененной строчкой из хита Валерия Леонтьева "Наедине со всеми".

Отметим, что посты в поддержку сибирских лесов, которые региональные власти отказываются тушить из соображений экономии, опубликовали на своих страницах Сергей Лазарев, Валерия, Полина Гагарина. Более того, в федеральных СМИ проходила информация, что актер Леонадро Ди Каприо опубликовал пост о горящих лесах в Сибири, Гренландии и Аляске.

Активность в соцсетях дала результаты. Сегодня по требованию Владимира Путина тушить пожары в Сибири отправил войска минобороны на борьбу с огнем в лесных массивах. На сегодняшний день огнем охвачено свыше 2 миллионов гектаров лесных угодий.

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