Испыталочка "КП в Коми": как пройти медосмотр за 20 минут?

Каждая попытка выяснить хотя бы общую информацию о своем здоровье, вызывала у меня негативные ассоциации: утомительные очереди, вероятность нарваться на хамство, толстая пачка направлений и беготня по кабинетам, от которой голова шла кругом. Поэтому я обычно надолго откладывала поход в поликлинику. А недавно узнала, что самостоятельно получить общую информацию о своем здоровья, совсем не в рамках обязательной диспансеризации, а исключительно для себя лично можно буквально за 20 минут, причем без лишней нервотрепки и бесплатно. Не верите? Тогда пройдите вместе со мной в семейный центр «Здоровье» при Государственном учреждении «Республиканский врачебно-физкультурном диспансер». Уточним, что данная процедура не является обязательной, а пройти ее может любой россиянин, желающий услышать персональные советы врача по результатам экспресс-обследования.

Зная рост, можно выявить лишний весФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Культурный шок

В центре «Здоровье» у меня не попросили направления от терапевта. Впрочем, без каких-либо бумажек в центре принимают любого жителя страны, у которого есть медицинский полис, – ребенка, человека работающего или пенсионера. И не важно, являетесь ли вы жителем Коми или приехали в гости из другого региона, здесь достаточно будет показать паспорт. При этом все медицинские сведения о посещенных вами врачах сотрудники центра тут же найдут в общей базе на компьютере.

Обычно прием для удобства пациентов ведется по записи, поэтому очередей в центре нет. А летом так вообще благодать: посетителей немного — в неделю около 20 человек — поэтому сейчас самый удобный период для обследования. Чем я не преминула воспользоваться.

Признаюсь, во время обследования в «Здоровье» я испытала культурный шок. Я даже не представляла, что медперсонал может быть таким корректным, а обследование обойтись без неприятных ощущений. На пороге меня встретила радушная медсестра, а ее улыбка располагала к непосредственному общению. Диагностический кабинет радовал идеальной чистотой и, несмотря на обилие медицинских приборов, здесь царил особый уют.

- Сразу уточню, что центр выявляет факторы риска здоровья. Это своего рода лайт-диагностика. Многие люди подчас сомневаются, стоит ли им идти к врачу. Наша аппаратура позволит оценить состояние организма, чтобы понять, к каким специалистам человеку необходимо обратиться, - объяснила цель работы центра медсестра Эльвира Макаренко.

Центр оснащен уникальной аппаратурой. Специальная программа позволяет сразу же выдать результаты обследования – вычислить индекс массы тела, узнать работу сердца и легких. Для курильщиков бонусом идет обследование органов дыхания на объем выделяемых при дыхании смол. При желании в центре можно пройти даже гигиеническую чистку зубов. И главное, по итогам обследования терапевт каждому дает подробную консультацию. Трудно представить, что на все про все уйдет максимум 20 минут.

"Жми!" - командовала медсестра, измеряя импульс силы.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Не спешите с выводами Завершив формальности с заполнением документов, медсестра пригласила меня к ростомеру, а потом - на весы. Честно, результат здорово расстроил. Стало очевидно - пора садиться на жесткую диету. Но Эльвира Макаренко попросила не торопиться с выводами.

- Многие болезни напрямую связаны с избыточным весом. Но накопление лишних килограммов вызвано не только ожирением, но и скоплением воды в организме или ростом мышечной массы. Рекомендации врачей будут зависеть от причин скачка веса, - уточнила медсестра.

Следующий этап меня обескуражил. В правую руку мне вложили странный предмет и попросили сжать его со всей силы, затем те же манипуляции провели для левой руки. Оказалось, этот метод позволил определить импульс силы.

Дальше началось настоящее волшебство. На запястья и щиколотки мне прикрепили датчики - так буквально за две минуты я прошла ЭКГ. При этом на мониторе компьютера появлялись резкие линии кардиограммы, а разноцветная картинка с изображением кровоснабжающего органа, так называемый портрет сердца, внушала веру в мое долголетие. Большая его часть была окрашена в яркий зеленый цвет.

- Это означает, что ваше сердце в порядке. На проблемы обычно указывает наличие черных пятен, - пояснила медсестра.

Дыхните!

Лайт-обследование продолжилось проверкой состояния легких — для этого достаточно было со всей силы дунуть в трубку. Все это очень напоминало алкотестер, поэтому настроиться на серьезный подход к делу удалось не сразу. Да еще и сил не хватило для получения результата с первого раза. Мне, как человеку давно забывшему про спорт, пришлось потренироваться, чтобы аппарат среагировал на мое дыхание. Пока я восстанавливала дыхание (повторюсь, я не спортсменка) медсестра совершенно незаметно взяла у меня кровь из пальца. Это было похоже на чудо. Я даже не почувствовала укола! Это было слегка ощутимое прикосновение, после которого на пальце проступила кровь. Небольшой порции биоматериала хватило сразу для двух приборов: первый — показал уровень сахара в крови, а второй — холестерина. Оба показателя оказались в норме. И это меня обрадовало.

Кровь на сахар и холестерин сдается легко и без болиФото: Наталия БЕШКАРЕВА

С результатами обследования направилась к терапевту. Любопытно, что врач ожидает людей все в том же помещении, но его рабочее место отделено ширмой. Внимательно изучив мои результаты, терапевт подробно рассказала о моих проблемах со здоровьем. Оказалось, что я нахожусь в группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям. Идеальной профилактикой инфаркта в моем случае станут пешие прогулки. 10 тысяч шагов в день мне гарантируют мне долгую и счастливую жизнь.

Куда идти?

Республиканский врачебно-физкультурный диспансер: Сыктывкар, ул. Куратова, 66, кааб. 212. Тел.: (8212) 34-28-62.

Что обследуют в центре «Здоровье»

измерение веса, роста

экспресс-анализ уровня глюкозы и холестерина в крови

определение остроты зрения и риск глаукомы

экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ (кардиовизор)

спирометрия, оценка дыхательной системы

компьютерная биоимпедансометрия (диагностика состава тела)

консультация стоматолога, удаление зубного налета и камня

консультация терапевта

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