В Сыктывкаре снимают художественный фильм против абортов

Православная активистка Ульяна Ляутова снимает художественный фильм в защиту детей от абортов в Сыктывкаре. О чем повествует короткометражная картина, она рассказала порталу «Комсомольская правда в Коми».

- В центре фильма — истории беременных женщин, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Они думают, оставить ребенка или нет, но, в итоге, выбирают жизнь, - рассказала автор проекта Ульяна Ляутова.

Работа по проекту медленно, но движется. В середине июля прошел первый съемочный день.

- Мы хотим затронуть самую главную и страшную тему в жизни - убийство детей до рождения и их спасение. В фильме хотим показать, что нет безвыходных ситуаций, а убийство ребенка - это не выход, а еще больший тупик, - отмечает автор проекта.

В конце августа планируется продолжить съемки в Сыктывкаре.Также режиссер предполагает несколько кадров снять в больничной палате и кабинете УЗИ, если получится договориться с руководством лечебных учреждений.

Режиссер приглашает всех желающих принять участие в проекте. Все интересующие вопросы вы можете задать девушке вот здесь.

Напомним, что Ульяна Ляутова была инициатором установки креста у могил абортированных детей на кладбище в Нижнем Чове. На распятие прикрепили молитву о жертвах абортов с призывом каждому мимо проходящему помолиться о невинных душах. Также по инициативе девушке на территории Кыльтовского монастыря в Сыктывкаре осенью прошлого года установили деревянный щит с изображением эмбриона человека и надписью «Не убий».

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